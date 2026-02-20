Paradox v Ruži pre nevestu: Prvé ružičky sú odhalené, no nie všetci diváci sú spokojní s výberom

Obľúbená zoznamovacia reality šou Ruža pre nevestu sa vracia na obrazovky so štvrtou sériou a už prvé informácie vyvolali medzi fanúšikmi živú diskusiu.
Tv Markíza už predstavila prvé mená ružičiek, ktoré zabojujú o najmladšieho bachelora z doterajších sérií, 28-ročného Adriána Chabadu pôsobiaceho v Dubaji. V prvej sérii pritom patril k mladším aj ženích Tomáš Tarr, ktorý mal v tom čase 29 rokov, no aktuálny bachelor je ešte o rok mladší.
Vo výbere sa objavuje pestrá zostava výrazných žien s rôznymi príbehmi a ambíciami, no hneď po zverejnení sa objavila aj vlna kritiky na sociálnej sieti Instagram, keďže časť fanúšikov tvrdí, že súťažiace na promo fotografiách pôsobia staršie, než v skutočnosti sú. „Nechápem, prečo nevyberali vekovo k Bachelorovi,“ napísala jedna z komentujúcich. „Vek majú baby super, len ten bachelor mi na ne príde dáky mladý zajko,“ pridala ďalšia. Objavila sa tam aj poznámka: „Prečo všetky vyzerajú tak 35+, keď je to zatiaľ najmladší bachelor?“
Laura: Sexi podnikateľka s politickou skúsenosťou
Tridsaťročná Laura pochádza zo Závady pri Veľkom Krtíši, no posledných sedem mesiacov žije v Bratislave. Energická a charizmatická blondínka strávila takmer tri roky v talianskych Alpách, kde pracovala v luxusnom horskom klube.
Od detstva sa venuje ezoterike a výkladu tarotových kariet, ktorými sa čiastočne živí. V minulosti pôsobila aj ako asistentka Borisa Kollára priamo v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako sama priznáva, politické prostredie pre ňu nebolo ideálne a už by sa doň nevrátila. Podľa jej slov bol jej vzťah s Borisom Kollárom čisto profesionálny.
