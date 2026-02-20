Paradox v Ruži pre nevestu: Prvé ružičky sú odhalené, no nie všetci diváci sú spokojní s výberom

Foto: TV Markíza

Frederika Lyžičiar
Ruža pre nevestu
Diváci už majú možnosť spoznať prvé mená nových krások.

Obľúbená zoznamovacia reality šou Ruža pre nevestu sa vracia na obrazovky so štvrtou sériou a už prvé informácie vyvolali medzi fanúšikmi živú diskusiu.

Tv Markíza už predstavila prvé mená ružičiek, ktoré zabojujú o najmladšieho bachelora z doterajších sérií, 28-ročného Adriána Chabadu pôsobiaceho v Dubaji. V prvej sérii pritom patril k mladším aj ženích Tomáš Tarr, ktorý mal v tom čase 29 rokov, no aktuálny bachelor je ešte o rok mladší.

Viac z témy Ruža pre nevestu:
1.
Nová Ruža pre nevestu je za dverami: Šou štartuje už o pár dní, televízia si pre divákov pripravila prekvapenie
2.
Historický zvrat v českej Ruži pre nevestu: Ženích ukončil šou predčasne, diváci neveria vlastným očiam
3.
Je to oficiálne. Ruža pre nevestu odhalila ženícha: Je ním sexi boháč z Dubaja, zistite o ňom viac
Zobraziť všetky články (129)

Vo výbere sa objavuje pestrá zostava výrazných žien s rôznymi príbehmi a ambíciami, no hneď po zverejnení sa objavila aj vlna kritiky na sociálnej sieti Instagram, keďže časť fanúšikov tvrdí, že súťažiace na promo fotografiách pôsobia staršie, než v skutočnosti sú. „Nechápem, prečo nevyberali vekovo k Bachelorovi,“ napísala jedna z komentujúcich. „Vek majú baby super, len ten bachelor mi na ne príde dáky mladý zajko,“ pridala ďalšia. Objavila sa tam aj poznámka: „Prečo všetky vyzerajú tak 35+, keď je to zatiaľ najmladší bachelor?“

Laura: Sexi podnikateľka s politickou skúsenosťou

Tridsaťročná Laura pochádza zo Závady pri Veľkom Krtíši, no posledných sedem mesiacov žije v Bratislave. Energická a charizmatická blondínka strávila takmer tri roky v talianskych Alpách, kde pracovala v luxusnom horskom klube.

Foto: TV Markíza

Od detstva sa venuje ezoterike a výkladu tarotových kariet, ktorými sa čiastočne živí. V minulosti pôsobila aj ako asistentka Borisa Kollára priamo v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako sama priznáva, politické prostredie pre ňu nebolo ideálne a už by sa doň nevrátila. Podľa jej slov bol jej vzťah s Borisom Kollárom čisto profesionálny.

Alžbeta: Modelka so silným príbehom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac