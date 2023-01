Zverejnili, o koľko zdražie od nového roku teplo na Slovensku: Domácnosti si za kúrenie priplatia takúto sumu

Slovenské domácnosti by si mali v tomto roku mesačne priplatiť za teplo v priemere necelých 10 eur. Ak by neplatili mimoriadne vládne opatrenia v boji s drahými energiami, domácnostiam by teplo zdraželo mesačne o viac ako 53 eur.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) do konca uplynulého roka vydal 248 rozhodnutí o cenách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT) na tento rok 2023, ktoré pokrývajú približne 73 % podielu dodávok tepla na Slovensku. Cena tepla závisí aj od lokality, nie všade na Slovensku totiž musí teplo zdražieť.

„Vplyvom nárastu trhových cien elektriny a palív potrebných na výrobu tepla dochádza k celkovému zvýšeniu maximálnych regulovaných cien tepla pre všetkých odberateľov tepla v CZT systémoch v priemere o 112 %, s výraznými cenovými rozdielmi medzi lokalitami,“ píše hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

„Avšak v prípade odberateľov tepla v bytových objektoch, na základe mimoriadnych opatrení vlády, sa skutočne uplatňované ceny za dodávku tepla v roku 2023 zvýšia maximálne o 20 eur na megawatthodinu, vrátane DPH, voči cenám naposledy schváleným alebo určeným úradom pre rok 2022. Prijaté mimoriadne opatrenia vlády majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu,“ spresnil hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Podľa predsedu ÚRSO Andreja Jurisa regulačný úrad nemá kompetenciu na právne-záväzný výklad daných mimoriadnych opatrení.

„Avšak našou snahou je prispieť k lepšej orientácii odberateľov o uplatňovaných cenách a podmienkach v regulovaných odvetviach. Odporúčame odberateľom pozorne preskúmať uvedené nariadenie vlády, sledovať zverejnené ceny tepla v CZT systémoch a dôsledne uplatňovať svoje práva u dodávateľov tepla. Zároveň odporúčame pozorne sledovať spôsob zúčtovania a rozpočítavania nákladov na teplo v rámci bytových objektov pre jednotlivých užívateľov,“ uzavrel Juris.