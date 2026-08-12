Cristiano Ronaldo sa oženil, tentokrát už naozaj: Pár si svoje „áno“ povedal na tajnom obrade

Záber na svadobné obrúčky a na manželov

Foto: Instagram - cristiano

Roland Brožkovič
SITA
Dvojica si ako lokalitu vybrala Cascais, luxusné prímorské letovisko približne 30 kilometrov západne od Lisabonu.

Cristiano Ronaldo sa v utorok oženil so svojou dlhoročnou partnerkou Georginou Rodríguezovou. Informovali o tom zástupcovia 41-ročného portugalského futbalistu.

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Svadba zavŕšila desaťročný vzťah dvojice a nasledovala po niekoľkých dňoch intenzívnych špekulácií portugalských médií o mieste a termíne obradu. Ronaldo na Instagrame zverejnil fotografiu rúk novomanželov so svadobnými obrúčkami a pridal k nej iniciály „C ❤️ G“.

Ľudia obkľúčili zlý kostol

Na „súkromnom a intímnom“ obrade sa zúčastnilo aj päť detí páru, uviedla pre AFP spoločnosť Brunswick Group, ktorá zabezpečuje Ronaldove vzťahy s verejnosťou. Dvojica sa zosobášila presne rok po tom, ako 32-ročná Rodríguezová oznámila na Instagrame ich zásnuby.

Ronaldo v súčasnosti pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Nassr. V lete reprezentoval Portugalsko na majstrovstvách sveta, kde jeho mužstvo vypadlo v osemfinále. Počas kariéry hral aj za Manchester United, Real Madrid a Juventus a päťkrát získal Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta. Rodríguezová si vybudovala vlastnú výraznú mediálnu kariéru. Účinkovala v seriáli Netflixu „I am Georgina“, ktorý približuje život rodiny na pomedzí futbalu, módy a cestovania.

Portugalské médiá pred svadbou špekulovali, že obrad by sa mohol uskutočniť v Sintre pri Lisabone alebo vo Funchale na Madeire, kde sa Ronaldo narodil. Správy o možnej svadbe vo Funchale dokonca prilákali minulý víkend pred tamojšiu katedrálu stovky ľudí. Katedrála však už predtým pre AFP uviedla, že žiadny Ronaldov svadobný obrad naplánovaný nemá. Dvojica si napokon vybrala Cascais, luxusné prímorské letovisko približne 30 kilometrov západne od Lisabonu, kde vlastní vilu.

Ronaldo a Rodríguezová sa zoznámili v roku 2016, keď pracovala v predajni Gucci v Madride. Rodríguezová ich stretnutie neskôr opísala ako „lásku na prvý pohľad“. Dvojica patrí medzi najznámejšie celebrity sveta. Na sociálnych sieťach majú spolu viac ako 750 miliónov sledovateľov a ich podnikateľské aktivity zahŕňajú módne značky aj sieť hotelov.

Ronalda uvidíme aj v seriáli

Hoci sa legendárnemu Ronaldovi darí v poslednej dobe na futbalových trávnikoch pomenej, futbalista to skúša aj za kamerami. Útočník sa objaví v dramatickom seriáli „Day 1s“, ktorý sa zameria na zákulisie profesionálneho futbalu. Na projekte sa bude podieľať aj ako výkonný producent spolu s britským režisérom Matthewom Vaughnom, informoval web marca.com s odvolaním sa na denník The Sun.

Pre hráča pôjde o prvú hereckú úlohu v hranom seriáli. Ronaldo sa síce už objavil v dokumentoch a televíznych reláciách, vrátane reality šou „Soy Georgina“ s jeho partnerkou Georginou Rodríguezovou, no vo fiktívnom seriáli bude účinkovať po prvý raz.

Pohľad na Cristiana Ronalda v drese Portugalska
Foto: SITA/AP

Nakrúcanie seriálu sa už začalo v Londýne. Dej sa nebude sústreďovať na dianie na futbalových ihriskách, ale na zákulisie prestupov, obchodných rokovaní a mocenských bojov vo svete vrcholového futbalu. Hlavnou postavou bude uznávaný hráčsky agent Stanley Dalton, ktorý sa pohybuje medzi multimiliónovými prestupmi, obchodnými záujmami a konkurenčnými konfliktmi v elitnej športovej agentúre.

Stanleyho Daltona stvárni britský herec Damian Lewis, známy zo seriálov „Homeland“ či „Billions“. Tvorcovia zatiaľ nezverejnili, akú úlohu bude mať Ronaldo, potvrdili však, že bude súčasťou hereckého obsadenia. V seriáli sa objavia aj bývalý francúzsky futbalista Thierry Henry, britský raper Dave a herečka Carlotta Banatová. Ich účasť má podľa tvorcov prispieť k autentickému zobrazeniu prostredia profesionálneho futbalu.

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