Od horúčav si konečne na chvíľu vydýchneme, prichádza jemné ochladenie. Dlho však trvať nebude

Teplomer na Slnku ukazujúci 44 stupňov a žena v horúčave

Ilustračná foto: TASR - Henrich Mišovič/ TASR - Martin Medňanský

Roland Brožkovič
Prišlo jemné ochladenie, od soboty sa však začne znova otepľovať.

Na Slovensku zažívame mimoriadne horúce leto a jemné ochladenie tak príde určite vhod. Nepotrvá však dlho a už o pár dní sa opäť vrátia horúčavy a dokonca aj tropická noc.

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Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne aj zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota bude 26 až 31 stupňov Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov Celzia. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Oproti posledným týždňom sa tak aj teploty okolo 30 stupňov Celzia dajú považovať za príjemné ochladenie.

Úľava dlho nepotrvá

Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 13 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 4 až 10 metrov za sekundu (15 až 35 km/h), na juhovýchode územia v nárazoch ojedinele okolo 15 metrov za sekundu (55 km/h) a na strednom Slovensku miestami len slabý premenlivý vietor.

Veľmi podobné počasie ako dnes bude aj vo štvrtok, kedy nás taktiež čaká jasná obloha a teploty do 30 stupňov Celzia, informuje SHMÚ. Od soboty sa však začne znova otepľovať. V piatok sa už teploty vyšplhajú nad tridsiatku a cez víkend sa opäť dostaneme aj cez 35 stupňov Celzia. Cez víkend sa na najteplejších miestach môže objaviť aj tropická noc, počas ktorej minimálna teplota vzduchu neklesne pod 20 stupňov Celzia. Od pondelka môže byť dokonca až 37 stupňov, no prídu aj výraznejšej búrky.

Ľudia pri západe Slnka
Foto: TASR/AP

Nadpriemerný počet horúcich dní

Slovensko pritom toto leto zaznamenalo vysoký počet letných dní. Ide o tie, keď maximum teploty vzduchu dosiahne aspoň 25 stupňov Celzia. V toto leto bol nadpriemerný tiež počet tropických dní, teda tých, keď teplota presiahla 29,9 stupňa Celzia, informuje SHMÚ.

„Od 1. júna až do dnešného dňa je počet tropických dní vysoko nad priemerom (a to ešte leto neskončilo). Najviac tropických dní sme zaznamenali v Kamenici nad Hronom (47), nasleduje Kráľová pri Senci (43 dní). Aj v chladnejších oblastiach na severe sa väčšinou vyskytlo 10 až 20 tropických dní. Extrémne vysoký je aj počet tropických dní v chladných lokalitách ako napríklad Telgárt, pričom jeden tropický deň bol zaznamenaný dokonca aj na Kojšovskej holi,“ priblížili meteorológovia.

A koľko zatiaľ bolo letných dní?. „Na juhu sa už miestami vyskytlo viac ako 60 a ojedinele až takmer 70 letných dní. Napríklad v Hurbanove boli od 16. júna zatiaľ všetky dni letné, čo tiež nie je pre naše územie príznak ‚normálneho‘ leta,“ dodal SHMÚ.

Slovensko zároveň zaznamenáva výrazné regionálne teplotné rozdiely. Kým na severe krajiny je lokálne 20 stupňov Celzia, juh Banskobystrického kraja zaznamená v utorok teplotné maximum nad 35 stupňov, možno až 38 stupňov Celzia.

Za teplotné rozdiely môže podľa meteorológov prílev chladnejšieho vzduchu za studeným frontom. „Prílev chladnejšieho vzduchu sa nie všade prejavuje rovnako, resp. do niektorých častí Slovenska sa chladnejšia vzduchová hmota ešte nedostala. Typickým príkladom je Banskobystrický kraj, kde je v utorok krátko predpoludním dokonca teplejšie ako včera o takomto čase. Naopak, na miestach, ktoré sú vystavené severnému prúdeniu, je teplota porovnateľná alebo nižšia ako včera,“ poukázal SHMÚ.

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