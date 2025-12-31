Zúfalá improvizácia na fronte: Ruský vojak sa snažil zastaviť dron snehom, bizarný moment sa šíri online

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Ruský vojak sa na zasneženom poli v Donbase pokúsil brániť proti útočiacemu dronu snehovými guľami.

Video, ktoré sa v posledných dňoch objavilo na sociálnych sieťach, zachytáva neobvyklý moment z vojny na Ukrajine. Na záberoch je ruský vojak na otvorenom, zasneženom poli v Donbase, ktorý sa snaží brániť proti útočiacemu dronu hádzaním snehových gúľ.

Video zverejnila ukrajinská 18. slovjanská brigáda prostredníctvom svojho špeciálneho donbaského práporu. Podľa dostupných informácií má video pochádzať z Doneckej oblasti, kde aj počas zimy pokračujú intenzívne boje. Presné okolnosti jeho vzniku však nie je možné nezávisle overiť.

Improvizovaná obrana v otvorenom teréne

Na videu je viditeľný osamotený ruský vojak pohybujúci sa po zasneženom priestranstve. Nad ním sa vznáša ukrajinský FPV dron, teda bezpilotné zariadenie ovládané na diaľku v reálnom čase, určené na samovražedné útoky. Vojak sa snaží vyhnúť priamemu zásahu a volí improvizovaný spôsob obrany. Zo snehu si vytvára gule a opakovane ich hádže smerom k dronu. Podľa záberov sa o to pokúsi minimálne trikrát, pričom sa snaží zariadenie zasiahnuť alebo narušiť jeho let.

Video sprevádza ironický komentár

Ukrajinská jednotka video zverejnila s ironickým popisom „FPV dron vs. protivzdušná snehová obrana“. Dron sa k vojakovi napokon priblíži a exploduje v jeho bezprostrednej blízkosti. Po výbuchu zostáva muž bezvládne ležať na zemi. Krátko po zverejnení sa záznam začal šíriť aj na sociálnej sieti X, kde ho prevzali viaceré proukrajinské spravodajské a analytické účty.

Podľa dostupných informácií sa udalosť mala stať v okolí mesta Časiv Jar, ktoré bolo dlhé mesiace jedným z kľúčových bodov bojov na východe Ukrajiny. Ruské jednotky ho po tvrdých bojoch a masívnom bombardovaní obsadili v lete tohto roka. Keďže ide o materiál z vojnového prostredia, autenticitu videa ani presný priebeh udalostí nie je možné nezávisle potvrdiť. Záznam však zapadá do širšieho obrazu konfliktu, v ktorom sa bezpilotné prostriedky stali bežnou súčasťou bojov.

Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti…

