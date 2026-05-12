Zabudnite na 10 000 krokov denne. Vedci určili nový počet. Je to prekvapivo menej

Ľahko zapamätateľné číslo 10 000 krokov denne, ktoré pozná celý svet, už viac nie je svätým grálom. Podľa odborníkov si tak na vašich „smart“ hodinkách pokojne môžete nastaviť aj o niečo nižší cieľ.
Už to nie je päť-, ale len štvormiestne číslo
10 000 krokov denne sa už roky považuje za zlatý štandard pre udržanie zdravia a hmotnosti pod kontrolou, píše Mail Online. Avšak vedecké dôkazy naznačujú, že výhody chôdze začínajú výrazne pod týmto päťmiestnym číslom.
Vedci teraz dokonca prišli s tvrdením, že nám stačí denne spraviť „len“ 8 500 krokov. Dokonca tvrdia, že toto číslo dokáže pomôcť ľuďom udržať si zdravú hmotnosť.
Až 80 % ľudí do troch až piatich rokov naberie „stratenú“ hmotnosť späť
Tvrdia, že až 80 % ľudí, ktorí schudli, do troch až piatich rokov priberie späť. Zabrániť tomu im môže pomôcť práve dodržiavanie pravidla 8 500 krokov denne. Podľa vedcov je navyše chôdza cenovo dostupná stratégia na udržanie hmotnosti po schudnutí.
Túto tézu im potvrdila aj metaanalýza pozostávajúca z 18 kontrolných štúdií, ktorá skúmala, či zvýšenie denného počtu krokov pomáha ľuďom schudnúť a udržať si hmotnosť. Výsledkom bola jasná súvislosť medzi zvýšením počtu krokov a znížením opätovného nabratia hmotnosti. Obzvlášť dôležité bolo zvýšiť si úroveň chôdze počas fázy chudnutia a udržiavať si ju aj po schudnutí.
Viac krokov denne však neznamenalo aj väčší úbytok hmotnosti počas samotnej diéty, pretože kalorický príjem zohráva väčšiu rolu.
Na záver nezávislí odborníci zdôraznili, že samotná chôdza nie je zázračným liekom na chudnutie, pretože dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravej hmotnosti zohráva aj kvalita stravy, spánok a celková úroveň aktivity.
