„Toto je nebezpečné.“ Vzhľad Demi Moore v Cannes vydesil fanúšikov, označili ju za „legendu Ozempicu“

Aj tento rok sa hviezdy stretli na filmovom festivale v Cannes a predviedli oslnivé róby na červenom koberci. Nechýbala napríklad 92-ročná Joan Collins, ktorá je stálicou Hollywoodu celé desaťročia a stále dokazuje, že má štýl a starne s gráciou. Jej vzhľad ľudia vo veľkom chválili, no keď ide o inú herečku, vyjadrovali skôr obavy.
Demi Moore sa tento rok vrátila na 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Cannes ako jedna z deviatich členov poroty, ktorá 23. mája odovzdá hlavnú cenu, Zlatú palmu, píše portál Bored Panda.
Krásna, ale príliš chudá
Na otvárací ceremoniál 12. mája si obliekla flitrovanú róbu bez ramienok od značky Jacquemus, ktorú doplnila diamantovým náhrdelníkom Chopard a náušnicami v tvare kvetov. Keď sa však fotografie jej vzhľadu začali šíriť internetom, fanúšikovia upriamili pozornosť viac na jej váhu a najmä na jej ruky ako na jej outfit. Nebrali si pritom servítku pred ústa. „Ruky vždy hovoria pravdu. Do nich si botox nedať nemôžete!“ komentoval napríklad jeden z používateľov na internete.
Keď stylista Brad Goreski zdieľal video tohto outfitu, jej herecká kolegyňa Rita Wilson zanechala pochvalu: „Možno jedny z mojich najobľúbenejších šiat na tebe.“ Sekciu komentárov zaplavili srdiečka a fanúšikovia ju označovali za „krásnu dámu“. „Nádherná žena a úžasná róba,“ napísal jeden z nich.
Iní však vyjadrili obavy z jej štíhlej postavy, predovšetkým v oblasti paží. „Áno, je nádherná, ale extrémna vychudnutosť nie je niečo, čo by sme mali glorifikovať,“ uviedol jeden z komentárov. „Krásne šaty, ale je príliš chudá,“ napísal ďalší, zatiaľ čo iný dodal: „V tomto štádiu je to až bolestivý pohľad. Dúfam, že nie je chorá alebo v strese.“
Obavy o jej zdravie aj kritika
Niektorí mali problém najmä s článkom v denníku New York Post, ktorý jej ruky opísal ako „vypracované“. Kritika napríklad znela: „Nie sú ‚vypracované‘, chýba im akýkoľvek tuk, ona sa stráca pred očami a dočerta, toto nie je normálne, toto je nediagnostikovaná porucha príjmu potravy!“
„Vypracované? Toto je nebezpečné. Je to rovnako zlé ako druhá strana hnutia ‚body positivity‘,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Mali by sme podporovať zdravie a prosperitu tela, nie vyzdvihovať extrémne postavy na oboch koncoch spektra,“ súhlasil niekto iný.
Zatiaľ čo však niektorí mali obavy o zdravie herečky, iní špekulovali o tom, či nepoužíva Ozempic – liek určený na liečbu cukrovky 2. typu, ktorý si však získal obrovskú popularitu vďaka svojim účinkom na chudnutie. Nebrali si pritom servítku pred ústa. „Všetko, čo vidím, je Ozempic,“ poznamenal jeden. Ďalší ju ironicky označil za „legendu Ozempicu“.
Nahlásiť chybu v článku