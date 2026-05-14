„Toto je nebezpečné.“ Vzhľad Demi Moore v Cannes vydesil fanúšikov, označili ju za „legendu Ozempicu“

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Hoci mala na sebe úchvatnú róbu, najväčšiu pozornosť si ukradli jej ruky.

Aj tento rok sa hviezdy stretli na filmovom festivale v Cannes a predviedli oslnivé róby na červenom koberci. Nechýbala napríklad 92-ročná Joan Collins, ktorá je stálicou Hollywoodu celé desaťročia a stále dokazuje, že má štýl a starne s gráciou. Jej vzhľad ľudia vo veľkom chválili, no keď ide o inú herečku, vyjadrovali skôr obavy.

Demi Moore sa tento rok vrátila na 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Cannes ako jedna z deviatich členov poroty, ktorá 23. mája odovzdá hlavnú cenu, Zlatú palmu, píše portál Bored Panda.

Foto: Profimedia

Krásna, ale príliš chudá

Na otvárací ceremoniál 12. mája si obliekla flitrovanú róbu bez ramienok od značky Jacquemus, ktorú doplnila diamantovým náhrdelníkom Chopard a náušnicami v tvare kvetov. Keď sa však fotografie jej vzhľadu začali šíriť internetom, fanúšikovia upriamili pozornosť viac na jej váhu a najmä na jej ruky ako na jej outfit. Nebrali si pritom servítku pred ústa. „Ruky vždy hovoria pravdu. Do nich si botox nedať nemôžete!“ komentoval napríklad jeden z používateľov na internete.

Foto: Profimedia

Keď stylista Brad Goreski zdieľal video tohto outfitu, jej herecká kolegyňa Rita Wilson zanechala pochvalu: „Možno jedny z mojich najobľúbenejších šiat na tebe.“ Sekciu komentárov zaplavili srdiečka a fanúšikovia ju označovali za „krásnu dámu“. „Nádherná žena a úžasná róba,“ napísal jeden z nich.

Iní však vyjadrili obavy z jej štíhlej postavy, predovšetkým v oblasti paží. „Áno, je nádherná, ale extrémna vychudnutosť nie je niečo, čo by sme mali glorifikovať,“ uviedol jeden z komentárov. „Krásne šaty, ale je príliš chudá,“ napísal ďalší, zatiaľ čo iný dodal: „V tomto štádiu je to až bolestivý pohľad. Dúfam, že nie je chorá alebo v strese.“

Obavy o jej zdravie aj kritika

Niektorí mali problém najmä s článkom v denníku New York Post, ktorý jej ruky opísal ako „vypracované“. Kritika napríklad znela: „Nie sú ‚vypracované‘, chýba im akýkoľvek tuk, ona sa stráca pred očami a dočerta, toto nie je normálne, toto je nediagnostikovaná porucha príjmu potravy!“ 

Foto: Profimedia

„Vypracované? Toto je nebezpečné. Je to rovnako zlé ako druhá strana hnutia ‚body positivity‘,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Mali by sme podporovať zdravie a prosperitu tela, nie vyzdvihovať extrémne postavy na oboch koncoch spektra,“ súhlasil niekto iný.

Zatiaľ čo však niektorí mali obavy o zdravie herečky, iní špekulovali o tom, či nepoužíva Ozempic – liek určený na liečbu cukrovky 2. typu, ktorý si však získal obrovskú popularitu vďaka svojim účinkom na chudnutie. Nebrali si pritom servítku pred ústa. „Všetko, čo vidím, je Ozempic,“ poznamenal jeden. Ďalší ju ironicky označil za „legendu Ozempicu“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Barbora Švidraňová má za sebou ďalší míľnik. Vrásky by za mladší vek nemenila, jej slová…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac