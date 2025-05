Zubárka Hrubá: Čisté zuby sa nekazia, neumývajte si ich hneď po jedle. Toto je najčastejšia chyba, ktorú robíme

Každý deň si umývame zuby, a predsa mnohí z nás stále robíme pri ich čistení základné chyby, ktoré môžu viesť k vážnym problémom. Ako si teda správne umývať zuby, aké pomôcky by sme si mali vybrať, ako často ich čistiť a ako často navštevovať zubára alebo dentálnu hygienu? V rozhovore so zubárkou Andreou Hrubou sa dozviete, čo všetko vplýva na zdravie zubov, akú zubnú kefku by sme mali používať, či je lepšia tá elektrická, ale aj to, čo všetko vie zubár z pohľadu do našich úst zistiť.

Starostlivosť o zuby je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Ako by sme sa však mali správne starať o svoje zuby a aké najčastejšie chyby robíme pri ich čistení? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sme sa pýtali Andrey Hrubej, ktorá nám prezradila nielen to, ako by mala správna ústna hygiena vyzerať, ale aj aké trendy v oblasti bielenia zubov naozaj fungujú, a prečo je návšteva zubára taká drahá.

MDDr. Andrea Hrubá spolu so svojím manželom založila blog Zápisník zubárky, kde šíri osvetu v oblasti ústnej hygieny a pomáha ľuďom predchádzať zubným problémom.

Ako často by sme mali absolvovať preventívnu prehliadku u zubára? Je rovnako dôležité pravidelne absolvovať aj dentálu hygienu?

Dospelým sa odporúča preventívna prehliadka u zubného lekára minimálne raz ročne, kariologickí pacienti, to sú tí, ktorí majú zvýšenú kazivosť zubov, alebo parodontologickí pacienti, tí majú problémy s parodontom, čiže s tkanivami, ktoré obklopujú a upevňujú zuby, však zvyčajne chodia na kontrolu častejšie.

U detí sa odporúča preventívna prehliadka raz za šesť mesiacov. Je to z toho dôvodu, že v mliečnom chrupe zubný kaz vzniká rýchlejšie a v dôsledku štruktúry mliečnych zubov sa aj rýchlejšie zväčšuje.

Dentálnu hygienu je potrebné absolvovať minimálne raz ročne, niektorí pacienti s parodontitídou aj každé tri mesiace.

Ako by sme si mali správne umývať zuby? Podľa čoho by sme si mali vyberať zubnú kefku, zubnú pastu, mali by sme používať aj ústnu vodu? Čo si myslíte o elektrických zubných kefkách, sú lepšie ako klasické? A čo ústna sprcha a zubná niť?

Pre čistotu zubov je najdôležitejšia správna zubná kefka, medzizubné kefky a technika čistenia. Zubná kefka by mala mať čo najväčšiu hustotu vlákien, aby dokázala efektívne zotrieť zubný povlak. Zubná pasta je len doplnok čistenia, nemala by byť veľmi abrazívna, aby nepoškodzovala sklovinu.

Medzizubné kefky musia mať správnu veľkosť, medzizubné priestory je však vhodné čistiť si aj medzizubnou niťou, najmä v prípade krivších zubov. Elektrické kefky sú moderný spôsob čistenia, sama ich preferujem a odporúčam, takže sa nemusíte báť po nich siahnuť.

Mnohé ústne vody sú na každodenné používanie nevhodné, niektoré konkrétne však odporúčam najmä po chirurgických zákrokoch v ústach na krátkodobé použitie. Ústna sprcha nenahrádza mechanické čistenie zubov, preto ju k starostlivosti o zuby nepotrebujete.

