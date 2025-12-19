Zubárka nám prezradila, ako predchádzať zubnému kazu. Jedna časť úst môže byť skrytým zdrojom zápachu

Foto: osobný archív Andrea Hrubá/Unsplash

Klaudia Oselská
Mali ste už niekedy zubný kaz?

Zubný kaz pravdepodobne potrápil každého z nás minimálne raz. Dobrou správou však je, že mu vieme pomerne jednoducho predchádzať. Odborníčka na ústnu hygienu nám prezradila, ako to docielime. 

S MDDr. Andreou Hrubou, ktorá spolu so svojím manželom založila blog Zápisník zubárky, kde šíri osvetu v oblasti zdravia zubov, sme sa už raz rozprávali o tom, ako by mala vyzerať správna ústna hygiena. Tentoraz sme sa jej však pýtali na to, ako predchádzať zubnému kazu.

Zubnému kazu sa dá ľahko predísť

Podľa zubárky je zubný kaz ochorenie, ktorému sa dá vo veľkej miere predchádzať správnou ústnou hygienou. Spôsobuje ho totiž zubný povlak na povrchu zuba, ktorý je plný baktérií, preto je kľúčové jeho pravidelné odstraňovanie. „Dôležité je používať kvalitné pomôcky ústnej hygieny a ovládať správnu techniku čistenia,“ povedala pre interez zubárka Andrea Hrubá.

Ak sa však pýtate, ako by mala vyzerať správna ústna hygiena, odpoveď máme aj na to. Zuby by ste si podľa odborníčky mali čistiť dvakrát denne zubnou kefkou a večer pred spaním si dôkladne vyčistiť aj medzizubné priestory. „Ak vynecháme medzizubné priestory, v podstate si nevyčistíme až 40 % povrchu zubov,“ dodala.

Zároveň nám prezradila, že by sme nemali zabúdať ani na čistenie jazyka, pretože aj na jazyku sa hromadí povlak, ktorý môže byť zdrojom nepríjemného zápachu z úst.

Ilustračné foto: Freepik

Správna ústna hygiena sa skladá z niekoľkých častí

V našom rozhovore nám však odborníčka na ústnu hygienu dala ďalšie praktické rady, ako napríklad, že by sme si nikdy nemali zuby umývať ihneď po jedle, stačí počkať 30 minút.

Alebo že zubná kefka by mala mať čo najväčšiu hustotu vlákien a zubná pasta by nemala byť veľmi abrazívna, aby nepoškodzovala sklovinu. Medzizubné kefky musia mať správnu veľkosť, medzizubné priestory je však vhodné si čistiť aj medzizubnou niťou, najmä v prípade krivších zubov. No a mnohé ústne vody sú na každodenné používanie nevhodné.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Urológ Švihra nám prezradil, ako sa starať o intímne partie. Je to pomerne jednoduché, aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac