Zubárka nám prezradila, ako predchádzať zubnému kazu. Jedna časť úst môže byť skrytým zdrojom zápachu

Zubný kaz pravdepodobne potrápil každého z nás minimálne raz. Dobrou správou však je, že mu vieme pomerne jednoducho predchádzať. Odborníčka na ústnu hygienu nám prezradila, ako to docielime.
S MDDr. Andreou Hrubou, ktorá spolu so svojím manželom založila blog Zápisník zubárky, kde šíri osvetu v oblasti zdravia zubov, sme sa už raz rozprávali o tom, ako by mala vyzerať správna ústna hygiena. Tentoraz sme sa jej však pýtali na to, ako predchádzať zubnému kazu.
Zubnému kazu sa dá ľahko predísť
Podľa zubárky je zubný kaz ochorenie, ktorému sa dá vo veľkej miere predchádzať správnou ústnou hygienou. Spôsobuje ho totiž zubný povlak na povrchu zuba, ktorý je plný baktérií, preto je kľúčové jeho pravidelné odstraňovanie. „Dôležité je používať kvalitné pomôcky ústnej hygieny a ovládať správnu techniku čistenia,“ povedala pre interez zubárka Andrea Hrubá.
Ak sa však pýtate, ako by mala vyzerať správna ústna hygiena, odpoveď máme aj na to. Zuby by ste si podľa odborníčky mali čistiť dvakrát denne zubnou kefkou a večer pred spaním si dôkladne vyčistiť aj medzizubné priestory. „Ak vynecháme medzizubné priestory, v podstate si nevyčistíme až 40 % povrchu zubov,“ dodala.
Zároveň nám prezradila, že by sme nemali zabúdať ani na čistenie jazyka, pretože aj na jazyku sa hromadí povlak, ktorý môže byť zdrojom nepríjemného zápachu z úst.
Správna ústna hygiena sa skladá z niekoľkých častí
V našom rozhovore nám však odborníčka na ústnu hygienu dala ďalšie praktické rady, ako napríklad, že by sme si nikdy nemali zuby umývať ihneď po jedle, stačí počkať 30 minút.
Alebo že zubná kefka by mala mať čo najväčšiu hustotu vlákien a zubná pasta by nemala byť veľmi abrazívna, aby nepoškodzovala sklovinu. Medzizubné kefky musia mať správnu veľkosť, medzizubné priestory je však vhodné si čistiť aj medzizubnou niťou, najmä v prípade krivších zubov. No a mnohé ústne vody sú na každodenné používanie nevhodné.
