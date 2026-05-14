Veľmi blízko Slovenska: Drony vybuchovali iba pár kilometrov od našich hraníc. Išlo o najväčší ruský útok

Foto: SITA/AP/Google Maps (reprofoto)

Roland Brožkovič
SITA
TASR
Michal Šimečka z PS zas upozornil, že za hranicami Slovenska dopadajú drony, a premiér Robert Fico je ticho.

Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby Ozbrojené sily (OS) SR aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie (13. 5.) útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

„Preto pevne verím, že okrúhly stôl, ktorý sa započal v Prezidentskom paláci a pokračoval ďalej na Generálnom štábe Ozbrojených síl Slovenskej republiky, presvedčí politické strany naprieč politickým spektrom, že táto téma je veľmi urgentná, a pevne verím, že poslanci zmenu legislatívy pripravia čo najskôr,“ dodala hlava štátu.

Obrovský útok

Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Podľa údajov ukrajinskej armády počas leteckého útoku vletelo do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 bezpilotných lietadiel typu Šáhid a Geraň.

Jedna zo zničených bytoviek po včerajšom útoku v Kyjeve. Foto: SITA/AP

Sily ukrajinskej protivzdušnej obrany a prostriedky elektronického boja dokázali väčšinu z nich zostreliť alebo vyradiť. Drony mali byť zachytené v ukrajinskom vzdušnom priestore len 50 kilometrov od slovenských hraníc. SR v reakcii na útok z bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzatvorila všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou.

Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár povedal, že Slovensko odsudzuje stredajšie aj štvrtkové masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie, siahajúce až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina. Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu napätia, dlhodobé a udržateľné prímerie a zároveň pokračovanie mierových rokovaní.

Michal Šimečka z PS zas upozornil, že za hranicami Slovenska dopadajú drony, a premiér Robert Fico je ticho. „Ako môže byť Fico ticho? Ruské drony včera dopadali niekoľko desiatok metrov od slovenských obcí v mestách ako Užhorod a Mukačevo. Ako je možné, že to nevie (Fico) odsúdiť?“ pýta sa opozičný líder. Šimečka vyzval predsedu vlády, aby sa postavil za záujmy Slovenska a bezpečnosť občanov.

Jazykovedný ústav vtipne reaguje na kauzu „langoš": Vylepšuje webový nástroj. Zmeny chystá aj finančná správa

