Veľké zmeny v ZSSK: Vlaky bez vlakvedúcich, rýchlejší nástup a moderné cestovanie. Takto funguje nový systém

Cestujúci už možno zachytili viaceré novinky, ktoré menia spôsob cestovania vlakom na Slovensku. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) rozšírila tzv. samoobslužný výpravný systém na ďalšie trate a zároveň pripravila digitálne riešenia, ktoré majú cestovanie zrýchliť, zjednodušiť a priblížiť ho štandardom bežným v moderných krajinách. Pozreli sme sa, ako presne funguje, aké výhody prináša a prečo sa ho netreba obávať.
Slovensko má železničné úseky, ktoré patria medzi najkrajšie v Európe, napríklad trať z Telgártu s ikonickým Chmarošským viaduktom alebo horské úseky vedúce do Tatranskej Lomnice.
Väčšina z nás je zvyknutá, že po nástupe do vlaku sa objaví vlakvedúci, ktorý skontroluje lístky a poradí, ak niečo nevieme. Na viacerých tratiach ZSSK už však vlakvedúceho nestretnete. Namiesto toho prichádza samoobslužný výpravný systém (SVS) – moderný spôsob cestovania, ktorý poznajú cestujúci z MHD alebo zo zahraničia.
„Na dodržiavanie pravidiel a bezpečnosť vo vlakoch dohliadajú nielen moderné kamerové systémy, ale aj kontrolóri prepravy, železniční policajti a čoraz častejšie aj príslušníci Policajného zboru SR. Mnohí z nich využívajú vlak ako pohodlný dopravný prostriedok aj mimo služby. Ak sa objaví situácia, ktorá si vyžaduje zásah, zákon im ukladá povinnosť konať – a vďaka tomu je cestovanie pre všetkých cestujúcich ešte bezpečnejšie. Ich prítomnosť vo vlaku prináša prirodzený pocit istoty, pretože vnímajú dianie okolo seba a v prípade potreby okamžite reagujú,“ reaguje vo vyjadrení pre interez.sk ZSSK.
Čísla hovoria jasne
Pomer predaja lístkov cez digitálne kanály narástol z 20,6 % v roku 2020 na viac než 56 % v roku 2025, pričom aplikácia IDeme vlakom tvorí cez 40 % predajov. ZSSK denne nasadzuje približne 1 800 vlakov, ktoré vozia viac než 70 miliónov cestujúcich ročne, z toho až 50 miliónov v elektrických jednotkách. Vlaková sieť dosahuje 3 626 km tratí, z toho viac než 1 500 km elektrifikovaných. Aj preto je modernizácia kľúčová nielen pre komfort, ale aj pre udržateľnosť dopravy.
Ako presne funguje SVS
Pri samoobslužnom výpravnom systéme si cestujúci kúpi lístok ešte pred nástupom do vlaku. Na výber má viacero možností:
- aplikácia IDeme vlakom
- SMS
- e-shop ZSSK
- pokladica na stanici.
Po kúpe lístka už len nastúpite a idete. Nečakáte na vlakvedúceho, nečakáte na kontrolu – podobne, ako keď nastupujete do električky alebo autobusu v MHD.
Rušia sa aj preukazy
ZSSK od augusta zrušila povinnosť kupovania nulových lístkov pre cestujúcich s platnou 100 % zľavou z cestovného pri nástupe do regionálnych vlakov kategórií Os, REX a Zr. ZSSK ďalej plánuje zavedenie elektronického preukazu a cestujúci už nebudú musieť nosiť plastové preukazy na zľavu. Všetko vybavia priamo v aplikácii. Digitálny preukaz tak nahradí fyzickú kartu a uľahčí život študentom, seniorom aj pravidelným cestujúcim. Naďalej však bude akceptovaná aj fyzická kartička na 100 % zľavu z cestovného, takže cestujúci budú mať na výber.
Tento krok prinesie väčší komfort, rýchlejšiu kontrolu a zníži riziko, že preukaz zabudnete doma. Digitálny preukaz bude prepojený s vaším zákazníckym účtom a platiť rovnako ako fyzický. Jeho aktivácia bude jednoduchá a zvládnete ju za pár minút.
Je to bezpečné?
Jednou z najčastejších obáv cestujúcich je otázka bezpečnosti. Aby sa odbúrali tieto obavy, vo vlakoch prebiehajú náhodné kontroly a v prípade potreby je k dispozícii nonstop linka 18 188. Vlaky sú vybavené modernými technológiami vrátane kamerového systému a potrebného technického vybavenia. Podobný systém funguje bežne vo väčšine európskych krajín.
Ako bude pokračovať digitalizácia v ZSSK?
- Čoskoro by sme sa mali možnosť odviezť v ďalších dvojposchodových KISS jednotkách s približne 600 miestami, Wi-Fi a klimatizáciou.
- Do flotily by mali pribudnúť aj nové batériové vlaky, ktoré výrazne zlepšia komfort, rýchlosť aj ekologický dopad.
- Takisto sa plánuje modernizácia nočných vozňov (spacie kupé s Wi-Fi, umývadlom a veľkou bezpečnosťou).
Takto cestuje svet
Samoobslužný systém je už roky štandardom vo vlakovej doprave napríklad v Nemecku, Rakúsku, Česku či vo Švajčiarsku. Novinky od ZSSK ukazujú, že aj vlaková doprava na Slovensku sa postupne približuje štandardom moderných krajín. Digitálne preukazy, samoobslužný systém aj nové vlaky sú súčasťou vízie, v ktorej je cestovanie vlakom nielen rýchle a pohodlné, ale aj ekologické a atraktívne pre mladých cestovateľov.
