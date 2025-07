Zostala zhrozená. Zuzana Vačková priznala, že musí zmeniť jednu vec vo svojom živote, ktorou inšpiruje mnohé ženy

V jej slovách sa nájde takmer každá. Známej slovenskej herečke to nedalo a svojim fanúšikom na sociálnej sieti musela povedať, na čo prišla. Neskrývala prekvapenie, miestami až šok z toho, čo zistila. Svojej kamarátke povedala totiž jednu vetu, ktorá v nej niečo zlomila. Zároveň sa spýtala ostatných, či to tak cítia tiež.

Stále sa za niečím naháňame a každý deň je vždy ten istý kolotoč povinností. Práca, starostlivosť o domácnosť, k tomu deti a rodina, ktorú obskakujeme. Aspoň také to je u niektorých žien, ktoré sa občas idú aj zodrať z kože. Zrejme podobne na tom bola aj Zuzana Vačková, ktorá si však povedala dosť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Čo zistila?

K zmene ju naštartovala kamarátka, ktoré jej zatelefonovala a spýtala sa jej nevinnú otázku, ako sa má. „A ja, že vieš čo? Super. Mám teraz také obdobie, že si dokážem ukradnúť čas pre seba. Potom som sa tak zastavila a povedala si, akože ukradnúť čas pre seba? Veď to je môj čas. To je, ako keby som zo svojho účtu, kde sú moje peniaze, mala pocit, že ich kradnem. Ale veď to sú moje peniaze,“ povedala umelkyňa vo videu na Instagrame.

Zrejme by nejedna žena vedela rozprávať o tom, aké mala výčitky, keď sa rozhodla len tak oddychovať a nič nerobiť. „Takže toto je môj čas. A uvedomila som si, že keď nerobím niečo produktívne, keď nie som v práci, nevarím, neupratujem alebo nerobím niečo pre svoju rodinu, tak to je čas, ktorý vlastne nevyužívam správne. Uvedomila som si, že cítim pocit viny, keď robím niečo len pre seba,“ pokračovala Zuzana.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Preto sa herečka rozhodla zrealizovať plán a zmeniť túto skutočnosť vo svojom živote. „Keď len ležím alebo si iba tak čítam, mám pocit, že si musím ukradnúť ten čas z nejakej svojej časovej banky. A to si nemyslím, že je úplne správne. Musím zmeniť toto moje nastavenie hlavy,“ poznamenala Zuzana, ktorá tak zistila, že čas pre seba nie je čas, ktorý sa kradne. Ten by mal byť u každého samozrejmosťou a pravidelnosťou a navyše si ho treba užívať.

Mnohí na tom boli rovnako