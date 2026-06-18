Blíži sa ďalší sviatok, niektorým to výrazne zvýši výplatu: Za prácu dostaneme hneď dva príplatky

Nedeľa je pre väčšinu ľudí dňom oddychu. Mnohí si ešte vychutnávajú posledné voľné hodiny pred začiatkom nového pracovného týždňa a do práce by ich v tento deň dostal len málokto. Tento rok však bude jedna nedeľa výnimkou. Práve 5. júla, keď si Slovensko pripomenie sviatok svätého Cyrila a Metoda, môžu niektorí zamestnanci za prácu získať takú odmenu, že do zamestnania možno pôjdu o niečo ochotnejšie než zvyčajne.
Ľudia, ktorí budú počas štátneho sviatku pracovať, získajú nárok na dva zákonné príplatky naraz. Keďže sviatok tento rok pripadá na nedeľu, zamestnávateľ im musí vyplatiť príplatok za prácu v nedeľu aj príplatok za prácu počas sviatku. Pri niektorých zamestnancoch tak môže hodinová odmena výrazne narásť.
Za nedeľnú prácu patrí príplatok automaticky
Každý zamestnanec, ktorý pracuje v nedeľu, má nárok na príplatok vo výške najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy. To znamená, že za každú odpracovanú hodinu musí dostať navyše minimálne 5,259 eura. V prípade 5. júla sa však k tomuto bonusu pridáva ešte jeden. Keďže ide zároveň o štátny sviatok, zamestnancom vzniká nárok aj na sviatočný príplatok.
Za nedeľnú prácu patrí príplatok automaticky
Výška príplatkov sa odvíja od minimálnej mzdy. Tá je v roku 2026 stanovená na 5,259 eura za hodinu. Každý zamestnanec, ktorý pracuje v nedeľu, má nárok na príplatok vo výške najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy. To znamená, že za každú odpracovanú hodinu musí dostať navyše minimálne 5,259 eura.
V prípade 5. júla sa však k tomuto bonusu pridáva ešte jeden. Keďže ide zároveň o štátny sviatok, zamestnancom vzniká nárok aj na sviatočný príplatok.
Výška sviatočného príplatku závisí od zmluvy
Pri zamestnancoch v trvalom pracovnom pomere predstavuje príplatok za sviatok najmenej 100 % ich priemerného hodinového zárobku. Ten sa vypočítava z dosiahnutej mzdy za predchádzajúci štvrťrok.
Iné pravidlá platia pre ľudí pracujúcich na dohodu. Tí majú nárok na príplatok vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy, teda ďalších 5,259 eura za každú odpracovanú hodinu.
Ešte jeden sviatok môže priniesť vyššiu výplatu
Ak vám myšlienka vyššej výplaty za prácu počas sviatku znie lákavo, podobná situácia nastane aj o niekoľko mesiacov. Týkať sa bude 15. septembra, keď si Slovensko pripomína sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Tento rok totiž platí novinka, ktorá viacerých Slovákov zaskočila. Prvýkrát sa s ňou pritom stretli ešte 8. mája tohto roku.
Hoci 15. september zostáva štátnym sviatkom, už automaticky neznamená deň voľna. Zamestnávatelia môžu nariadiť prácu rovnako ako počas bežného pracovného dňa a zamestnanci budú musieť nastúpiť do práce, ak si nevezmú dovolenku alebo nedostanú voľno.
Mnohých pritom môže potešiť aspoň to, že o sviatočný príplatok neprídu. Ak budú 15. septembra pracovať, dostanú za odpracované hodiny príplatok rovnako, ako keby išlo o klasický sviatok s pracovným pokojom. Pri zamestnancoch v pracovnom pomere predstavuje najmenej 100 % priemerného hodinového zárobku, dohodári majú nárok na príplatok vo výške minimálnej hodinovej mzdy.
Zmena však priniesla aj menej príjemnú správu. Ak si bude chcieť človek počas 15. septembra oddýchnuť doma, nebude mu stačiť samotný sviatok. Bude si musieť zobrať dovolenku, pričom tento deň sa mu odpočíta z jeho dovolenkového nároku rovnako ako ktorýkoľvek iný pracovný deň.
Práve to vyvolalo medzi zamestnancami najviac otázok. Kým niektorí vítajú zachovanie sviatočných príplatkov, iní kritizujú skutočnosť, že prišli o ďalší deň pracovného pokoja. Isté však je, že po 5. júli bude 15. september ďalším dátumom, pri ktorom si mnohí Slováci budú pozornejšie kontrolovať svoju výplatnú pásku.
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