Zomrel Otto Šimko, mal 101 rokov. Prežil holokaust, bol účastníkom Slovenského národného povstania

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nina Malovcová
Slovensko prišlo o významného svedka dejín.

Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 101 rokov zomrel Otto Šimko, preživší holokaustu, účastník Slovenského národného povstania a jeden z posledných priamych svedkov hrôz druhej svetovej vojny na Slovensku.

O jeho úmrtí informovala TV Markíza s odvolaním sa na stránku Židia na Slovensku, ktorá na sociálnej sieti uviedla, že Otto Šimko zomrel dnes v noci.

Prežil vojnu vďaka pomoci iných

Otto Šimko prežil druhú svetovú vojnu ako mladý Žid, ktorému sa vďaka falošným dokumentom a nezištnej pomoci iných ľudí podarilo vyhnúť deportácii do vyhladzovacích táborov.

Jeho prežitie bolo výsledkom odvahy, solidarity a rozhodnutí, ktoré mu zachránili život v čase, keď milióny ďalších obetí také šťastie nemali. Skúsenosť s prenasledovaním ho hlboko poznačila a neskôr sa stala základom jeho celoživotného úsilia upozorňovať na riziká nenávisti, extrémizmu a zlyhania spoločnosti.

Zapojil sa do Slovenského národného povstania

V auguste 1944 sa Otto Šimko aktívne zapojil do boja proti fašizmu ako člen 9. liptovského partizánskeho oddielu. Aj počas Povstania čelil priamemu ohrozeniu života a len zázrakom unikol smrti. Dožil sa oslobodenia a konca vojny, ktorá zásadne ovplyvnila jeho ďalšie smerovanie.

Otto Šimko bol hlasom pamäti, nielen tých, ktorí holokaust prežili, ale aj pre ďalšie generácie, aby sa hrôzy minulosti nikdy nezopakovali,“ uviedli v spomienke ľudia z profilu Židia na Slovensku. Dodali, že po ňom zostane prázdne miesto medzi čestnými a spravodlivými osobnosťami.

