Známy slovenský herec ide na 10 rokov do väzenia: Zabil svojho partnera a chcel to zhodiť na mamu

Pomerne známy slovenský herec Martin Durkáč neuspel na prešovskom odvolacom súde a putuje na 10 rokov do väzenia. Súd ho uznal vinným z brutálnej vraždy svojho partnera, z ktorej samotný herec obviňoval svoju mamu. Tá medzitým zomrela a súd jeho verzii neuveril.
Rozsudok je tak právoplatný, informujú TVNoviny. K vražde došlo ešte v noci z 23. na 24. novembra 2022 v byte na prešovskom sídlisku Sekčov, kde spolu dvojica bývala. Tragickou sa stala kombinácia hádky a alkoholu. Obeť mala zlomené končatiny, rebrá, opuch mozgu a viacero ďalších zranení.
Desaťročný trest mu udelil ešte okresný súd, no herec sa odvolal, avšak po dnešku je zrejmé, že neúspešne. Martina Durkáča pozná najmä televízny divák. Počas svojej kariéry si zahral v projektoch ako Rodinné prípady, Nemocnica, Pán profesor či Oteckovia.
