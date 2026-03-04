Vzniknúť môžu nové pracovné miesta: Na Slovensku má vyrásť nový podnik na výrobu munície, Kaliňák predstavil plán

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Slovensko chce rozšíriť výrobu munície s francúzskym partnerom.

Pološtátna firma ZVS Holding a francúzska spoločnosť Eurenco podpísali memorandum. Na základe neho má na Slovensku vzniknúť nový podnik na výrobu munície.

Na tlačovej konferencii o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a vedenie spoločností.

Minister poukázal, že takáto výroba v slovenskom obrannom priemysle chýba. „Dá sa povedať, že podpisom tejto zmluvy završujeme v zásade proces získavania celého cyklu výroby komponentov, ktoré potrebujeme k produkcii našich veľkorážnych muničných výrobkov. (…). To je to, o čo je dnes na trhu v Európe asi najväčší záujem, a dlho nám táto spôsobilosť chýbala,“ vyhlásil.

300 pracovných miest

Informoval tiež, že továreň bude potrebovať približne 300 pracovníkov. Očakáva aj vznik nových pracovných miest, ktoré nebudú v samotnej továrni, no vzniknú v iných výrobách. Je to podľa neho dobrý impulz pre región aj pre celú ekonomiku Slovenska. Výstavba by podľa neho mala mať štatút strategickej investície.

Krchňavý uviedol, že nábeh výroby firmy očakávajú v roku 2028. Továreň by mala ročne produkovať niekoľko stoviek tisíc prachových náplní. Výstavbe podľa neho nič nebráni. Environmentálna záťaž, ktorá je v areáli Chemka Strážske, nie je na miestach, kde by sa malo stavať. „Celková investícia do projektu predstavuje približne 300 miliónov eur,“ doplnil. Pre ZVS Holding to podľa jeho slov znamená zásadné posilnenie schopností.

Riaditeľ firmy Eurenco označil spoločný projekt za strategický míľnik vo výrobe prachových náplní. Je to podľa neho nová schopnosť, ktorá umožní budovať odolnosť dodávateľského reťazca. „Takisto podporí autonómiu a suverenitu Európy vo výrobe delostreleckých nábojov,“ vyhlásil. Zdôraznil potrebu urýchľovať výrobu munície v Európe aj vzhľadom na stav bezpečnostného prostredia.

