Prepúšťanie v STVR vyhnalo ľudí do ulíc: Protest v Bratislave sprevádzali ostré prejavy aj živá reťaz

Foto: Facebook/Mestá za demokraciu

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Ľudia sa postavili za, aj okolo STVR.

Na bratislavskom Námestí slobody sa konal protest proti prepúšťaniu v Slovenskej televízii a rozhlase. Na demonštráciu prišlo niekoľko stoviek ľudí, ktorí po úvodných prejavoch plánovali vytvoriť živú reťaz okolo budovy Slovenského rozhlasu.

Podľa informácií Denníka N zazneli na podujatí ostré kritické vyjadrenia smerom k vedeniu rezortu kultúry aj aktuálnym krokom v oblasti verejnoprávnych médií.

Na proteste vystúpil aj Michal Havran

Jedným z hlavných rečníkov bol bývalý moderátor RTVS a publicista Michal Havran, ktorý situáciu označil za vážny zásah do slovenskej kultúry. „Je to okupačná vojna v pravom zmysle slova, jej cieľom je obsadiť a ponížiť všetky kultúrne inštitúcie, nielen verejnoprávne médiá,“ uviedol. Zároveň dodal, že podľa neho ide o systematický proces, ktorý má meniť charakter kultúrneho prostredia na Slovensku.

Havran vo svojom vystúpení zdôraznil, že nejde o náhodné kroky. „Je to plánovaná operácia, ktorej cieľom je deformovať podobu modernej sebavedomej slovenskej kultúry,“ povedal. Podľa jeho slov sa kultúra dostáva do polohy, ktorá pripomína minulosť, keď mala slúžiť najmä ako forma zábavy bez širšieho spoločenského presahu.

Protesty sa konali aj v ďalších mestách

Podujatie v Bratislave podporili aj menšie protesty v iných častiach Slovenska. Do iniciatívy sa zapojila aj platforma Mestá za demokraciu. Tá na sociálnej sieti uviedla, že „Verejnoprávna televízia a rozhlas majú slúžiť občanom a verejnému záujmu. Nie sú hračkou v rukách vládnej moci ani nástrojom štátnej propagandy a pomsty. Médiá verejnej služby sú naše a všetkým, ktorí sa ich snažia ovládnuť odkazujeme, že v boji za ich slobodu neustúpime. Za demokraciu sme bojovali v roku 1989 aj v časoch mečiarizmu. Telerozhlas sme bránili v roku 2018 aj 2024 a sme tu aj dnes. Sme občianske iniciatívy z miest celého Slovenska a sme odhodlaní v ochrane demokracie, právneho štátu a inštitúcii vytrvať.”

Menšie zhromaždenia sa uskutočnili napríklad v Košiciach, Rimavskej Sobote či Lučenci. Rečníci počas protestu zdôrazňovali potrebu zodpovednosti a zmien do budúcnosti. „Aby sa už nikdy nestalo, že nikým nevolený úradník za niekoľko rokov zdevastuje kultúru,“ zaznelo počas vystúpenia. Protestujúci zároveň naznačili, že ďalší vývoj bude závisieť aj od politickej situácie po najbližších voľbách.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac