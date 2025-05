Známa značka krachuje, problémy sa týkajú aj slovenských predajní. Nefunguje jej už ani internetový obchod

Držať krok s modernou dobou, prispôsobiť sa trhovými podmienkam, urobiť správne manažérske rozhodnutia či popasovať sa s výzvami ako silná konkurencia a rastúce prevádzkové náklady. To je iba časť toho, čo musia súčasné európske spoločnosti zvládnuť, ak chcú byť úspešné. Mnohým sa to, bohužiaľ, nedarí a medzi takéto firmy opäť patrí aj Gerry Weber.

Módny brand mal totiž problémy aj v minulosti, no vždy dokázal svoj biznis takpovediac reštartovať. Dozaista to bolo najmä vďaka investorom, ktorí mali voči silnému nemeckému menu dôveru. Jeho história sa totiž začala písať ešte v 70. rokoch minulého storočia a od založenia si prešlo dlhou cestou.

Značka Gerry Weber sa stala obľúbenou voľbou mnohých zákazníkov, pričom finančné prostriedky investovala aj do marketingu, s ktorým jej pomohla napríklad populárna tenistka Steffi Grafová. V dobrom tempe pokračovala tiež v novom miléniu, pričom sa dokonca hovorilo o raketovom raste. Ako však teraz informoval portál Index, známy reťazec smeruje do konkurzu. Platí to aj o jeho slovenskej dcérskej firme.

Problémy v zahraničí, problémy na Slovensku?

Na prelome rokov 2014 a 2015 prežívala firma vydarené obdobie, mala zhruba 4 500 zamestnancov a otvorených takmer 500 predajní. Tesne predtým, v roku 2013, vstúpila aj na slovenský trh a otvorila u nás prvé predajne. Nasledujúci vývoj už však nebol taký ideálny a vplyvom viacerých faktorov spoločnosť niekoľkokrát bojovala o prežitie – prvý raz to bolo v roku 2019, situácia sa potom opakovala v roku 2023 a do tretice aj tento rok.

Prvé problémy zrejme spôsobili nesprávne manažérske rozhodnutia, ale tiež zmena nákupného správania spotrebiteľov a nie ideálne zvládnutý prechod do internetového nakupovania. Nasledovalo obdobie pandémie, ktoré tvrdo zasiahlo celý segment, vrátane značky Gerry Weber. Súčasné komplikácie vyplynuli zo slabého vianočného predaja, ako aj z nízkeho dopytu na leto.

Kým v minulosti sa problémy materskej spoločnosti slovenského trhu prakticky nedotýkali, táto kríza už áno. Vedenie tuzemskej dcérskej firmy sa obrátilo na súdy a požiadalo o konkurz. Ako uviedol Forbes, konkrétne dôvody zatiaľ nie sú známe, nakoľko ich nešpecifikovala ani jedna zo zainteresovaných strán.

Hospodárske výsledky naposledy slovenská eseročka zverejnila za rok 2023, keď zaznamenala tržby presahujúce milión eur a vykázala zisk viac ako 16-tisíc eur. Od 19. mája je ale medzi dlžníkmi Finančnej správy SR, konkrétny dlh je 10 795 eur.

Slovenské predajne sú zatiaľ otvorené

To, ako sa konkurz spoločnosti dotkne slovenských predajní, zatiaľ známe nie je. Najpravdepodobnejším scenárom pri krachu firmy je, pochopiteľne, ich zatvorenie. Gerry Weber na Slovensku začínal s dvoma obchodmi v bratislavskom shopping centre Central a košickom Auparku. Na východe už v známom nákupnom centre medzi prevádzkami nefiguruje, tovar nemeckej značky je ale stále dostupný v hlavnom meste – v spomínanom OC Central a tiež v shoppingu Eurovea.

Ako Index zistil, predajne zatiaľ fungujú, no ani zamestnanci nevedia dokedy. Veľavravný je aj pohľad na oficiálnu webovú stránku spoločnosti. Na nej sme našli iba odkaz v troch jazykoch, v ktorom značka ďakuje za podporu v uplynulých rokoch a oznamuje, že „webová stránka už viac nie je dostupná“.