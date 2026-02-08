Zmenu si všimli tisíce ľudí: Slovenská pošta upravila doklady SIPO. Vieme, čo to znamená pre občanov

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Nina Malovcová
Slovenská pošta mení doklady SIPO.

Slovenská pošta od tohto mesiaca zaviedla novú podobu dokladov SIPO. Úprava sa týka výlučne vizuálnej stránky dokumentov a nemení spôsob ani podmienky úhrady platieb. Obyvatelia môžu naďalej platiť v pobočkách, prostredníctvom doručovateľov alebo bezhotovostným prevodom.

Na zmenu upozornila samotná Slovenská pošta na svojom webe. Zároveň informovala, že cieľom opatrenia je zjednodušenie tlače a zníženie nákladov, nie zásah do fungovania samotnej služby alebo pokus o zavádzanie verejnosti.

Farebné rozlíšenie nahradil jednotný formát

Doteraz boli doklady SIPO farebne odlíšené podľa typu úhrady, pričom každá forma platby mala vlastnú farbu. Okrem farebnosti sa používal aj neštandardný tlačový formát, ktorý bol pre poštu finančne náročnejší. Po novom budú všetky doklady zasielané v jednotnom čiernobielom vyhotovení na formáte A5. Typ platby bude identifikovateľný priamo z textového označenia na doklade, nie podľa farby pozadia.

Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zavedením jednotného dizajnu chce Slovenská pošta znížiť výdavky na tlač približne o 60 percent. „Zavedením jednotnej podoby dokladov SIPO reagujeme na potrebu zefektívnenia procesov a znižovania nákladov, pričom komfort klientov zostáva zachovaný. Obyvatelia nemusia meniť svoje zaužívané spôsoby platenia, ani si osvojovať nové postupy,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

SIPO využívajú najmä starší ľudia

SIPO, teda Sústredené inkaso platieb obyvateľstva, patrí na Slovensku k dlhodobo používaným spôsobom úhrady pravidelných platieb za energie a služby. Umožňuje jednorazovo uhradiť viacero záväzkov, ako sú nájomné, energie, poistenie či rôzne poplatky. Službu využíva najmä staršia generácia, pre ktorú je fyzický doklad o zaplatení dôležitým potvrdením a pocitom istoty.

Úhrada SIPO na pošte aktuálne stojí 1,8 eura, pričom donedávna bol poplatok 1,6 eura. Pre časť používateľov je zároveň stále komplikované využívanie internetového alebo mobilného bankovníctva, aj preto zostáva SIPO významnou súčasťou systému platieb.

