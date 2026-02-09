Z výplaty vám ubudne, uvidíte to na účte: Pripravte sa na menej peňazí, prídu prvé sumy s novými odvodmi

Slovenskí zamestnanci v týchto dňoch začínajú naplno pociťovať zmeny v odvodoch. Firmy vyplácajú januárové mzdy a práve na nich sa už prejavujú vyššie zdravotné odvody aj zvýšený maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie. Čisté mzdy sú nižšie, pri vysokých platoch ide o citeľné sumy a v ročnom vyjadrení aj o tisíce eur.
Podľa portálu Peniaze ide o dôsledok konsolidačných opatrení štátu, ktorých cieľom je stabilizácia verejných financií. Zmeny sa dotýkajú najmä zamestnancov s vysokými hrubými mzdami, ktorí už dlhodobo narážajú na stropy pri platení odvodov a teraz ich platia z vyšších základov.
Vyšší strop na sociálne poistenie sa už premietol do miezd
Od začiatku roka sa maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie zvýšil z 15 730 eur na 16 764 eur mesačne. Z tejto sumy sa počítajú sociálne odvody, ktoré zamestnanec platí vo výške 9,4 percenta zo svojej hrubej mzdy. Zamestnávateľ zároveň odvádza ďalších 25,20 percenta zo svojich vlastných prostriedkov.
Pri maximálnom vymeriavacom základe tak zamestnanec zaplatí na sociálnych odvodoch približne 1 575,82 eura mesačne. Náklady zamestnávateľa v takomto prípade presahujú 4 200 eur mesačne, čo zvyšuje celkové náklady na pracovné miesto.
Popri sociálnych odvodoch sa od januára zvýšila aj sadzba zdravotného poistenia zamestnancov zo štyroch na päť percent z hrubej mzdy. Pri vysokých príjmoch to znamená ďalšie desiatky až stovky eur mesačne navyše na odvodoch. Najviac zmeny pocítia práve ľudia s nadštandardnými príjmami, ktorým januárové výplaty vyplácané v týchto dňoch ukazujú reálny dosah nových pravidiel.
Ako upozorňuje daňový expert Jozef Mihál v rámci projektu Daňové a odvodové tipy, ak zamestnávateľ oproti roku 2025 nezvýšil hrubú mzdu, zamestnanec dnes dostáva v čistom menej. Pri hrubej mzde 1 000 eur je januárová výplata nižšia približne o 5 eur. Pri plate 1 500 eur ide zhruba o 9 eur a pri hrubej mzde 2 000 eur o približne 13 eur mesačne. Pri vyšších príjmoch sa rozdiel ďalej zväčšuje.
Nové pravidlá od januára
Od 1. januára 2026 vstúpili do platnosti viaceré zmeny v oblasti práce, miezd a zdaňovania, ktoré sú súčasťou konsolidácie verejných financií. Dotknú sa daňovo-odvodového zaťaženia práce a progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. Na druhej strane výrazne vzrastie minimálna mzda.
Súčasťou konsolidačných opatrení je rozšírenie progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. K doterajším sadzbám dane vo výške 19 % a 25 % pribudnú od roku 2026 ďalšie daňové pásma. Sadzba 30 % sa bude uplatňovať na časť základu dane presahujúcu 60 349,21 eura a sadzba 35 % na príjmy nad 75 010,32 eura.
Vyššie dane sa dotknú najmä ľudí s nadpriemernými príjmami
Vyššie daňové zaťaženie sa tak dotkne najmä osôb s nadpriemernými príjmami. Pri príjmoch z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti sa uplatnia sadzby iba vtedy, ak výška zdaniteľných príjmov presiahne sumu 100 000 eur. Do tejto sumy je sadzba dane z príjmov 15 %.
Zmeny sa budú vzťahovať na príjmy zo zamestnania, z podnikania, prenájmu nehnuteľností, použitia umeleckých diel a výkonov, ako aj na ostatné príjmy. Cieľom úprav je posilnenie príjmovej stránky verejných financií.
Od roku 2026 sa zároveň zvýši odvod na verejné zdravotné poistenie za zamestnanca o jeden percentuálny bod – zo 4 % na 5 %. Spolu s úpravami daňových sadzieb ide o opatrenia, ktoré zvýšia celkové daňovo-odvodové zaťaženie práce a budú mať vplyv na fungovanie trhu práce.
Minimálna mzda porastie, zvýšia sa aj príplatky
Zmeny sa dotknú aj mzdovej oblasti. Keďže sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy nedohodli, minimálna mzda bude od 1. januára 2026 určená automatom na úrovni 60 % priemernej mzdy. Zvýši sa na 915 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 99 eur. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj príplatky za nočnú prácu a prácu počas víkendov, ktoré sa od roku 2026 automaticky zvýšia.
Uvedené opatrenia vyplývajú zo schválených legislatívnych zmien a konsolidačných balíkov verejných financií prijatých v roku 2025 a majú zabezpečiť stabilizáciu verejných financií v nasledujúcich rokoch.
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové odvody pre SZČO
Sociálna poisťovňa (SP) pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám dátum splatnosti poistného. Odvody na sociálne poistenie v novej výške za mesiac január 2026 je potrebné uhradiť do 9. februára 2026. SP odporúča SZČO a dobrovoľne poisteným osobám upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať správny variabilný aj špecifický symbol. Uviedol to hovorca SP Martin Kontúr.
Spresnil, že minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO predstavuje od 1. januára 2026 sumu 303,11 eura mesačne. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO je vo výške 5557,26 eura. Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je od 1. januára 2026 vo výške 321,39 eura.
Sociálna poisťovňa pripravila nové kalkulačky
Upozornil, že v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu SP od 1. januára pripravila kalkulačky na výpočet poistného pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2026. Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že informáciu o novom poistnom už neposiela SZČO listom, dotknuté subjekty ju nájdu na jej webstránke. SZČO, ktoré majú aktivovanú e-schránku na doručovanie, dostali všetky dôležité informácie o tejto zmene v elektronickej podobe priamo do e-schránky.
Kontúr dodal, že SP evidovala v roku 2025 takmer 212 535 povinne poistených SZČO. Z nich viac ako 207 928 platilo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a 72 z maximálneho vymeriavacieho základu. Minimálne poistné do SP tak podľa hovorcu platí asi 81 % SZČO. Uzavrel, že správne a včas uhradené poistné napomáha vyhnúť sa prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky v budúcnosti.
