Zlá správa pre ľudí, ktorí chudnú s liekmi ako Ozempic: Štúdia ukázala, čo sa stane s telom do 2 rokov od vysadenia

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Obezitu nie je správne zľahčovať.

V posledných mesiacoch sa zo všetkých strán skloňujú pojmy ako Ozempic, Wegovy či Mounjaro. Ide o lieky, ktoré sú primárne určené na liečbu cukrovky, no ich užívanie sa značne rozšírilo aj medzi ľuďmi, ktorí chcú schudnúť, keďže znižujú chuť do jedla. Nová štúdia prišla pre niektorých možno s prekvapivými výsledkami, ktoré neprinášajú pre týchto ľudí dobré správy. 

„Moderné lieky ako Ozempic, Wegovy či Mounjaro majú v klinických štúdiách veľmi dobré výsledky – pre ľudí so stredne ťažkou až ťažkou obezitou môžu byť život meniace,“ vysvetlila nám nutričná špecialistka Judita Tkáčová. Obezita postihuje takmer dve miliardy dospelých ľudí na celom svete a je príčinou chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, upozornila nová štúdia Oxfordskej univerzity, publikovaná v prestížnom lekárskom časopise British Medical Journal.

Zaoberala sa návratom hmotnosti po vysadení liekov na jej reguláciu a prišla so znepokojivými výsledkami.

Ilustračná foto: Profimedia

Hmotnosť sa rýchlo vráti späť

Podľa štúdie sa ľudia, ktorí schudli pomocou liekov, pravdepodobne vrátia na úroveň pôvodnej hmotnosti už za menej ako dva roky, čo znamená, že nejde o dlhodobý účinok, vysvetlil portál Euronews. Rýchlosť priberania po vysadení liekov na chudnutie je skoro až štyrikrát rýchlejšia ako pri chudnutí zmenou jedálnička a cvičením. Tieto výsledky vychádzajú z analýz 37 štúdií, do ktorých sa zapojilo cez 9-tisíc ľudí.

Štúdia ďalej spomína, že aj keď úbytok hmotnosti za pomoci liekov na chudnutie má prínosy pre ľudské zdravie, opätovným pribraním sa však oslabujú. Jej výsledky ďalej varujú pred krátkodobým užívaním týchto medikamentov a zdôrazňujú potrebu ich ďalšieho výskumu.

