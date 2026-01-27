Odborníčka popísala diétu, ktorá má napodobniť účinky Ozempicu: Raňajky sú kľúčom k úspechu

Ilustračné foto: Freepik/Unsplash

Klaudia Oselská
Ozempic
Chceli by ste schudnúť?

Lieky na chudnutie zo skupiny GLP-1, ako Ozempic, Mounjaro či Wegovy, v posledných rokoch spôsobili obrovský ošiaľ na celom svete, pretože potláčajú chuť do jedla, vďaka čomu ľudia chudnú. Problém však nastáva, keď sa ich užívanie skončí. Hlad sa vráti, často silnejší ako predtým a človek začne stratené kilá naberať späť. Preto sa odborníci zaoberajú tým, ako sa dajú účinky týchto liekov dosiahnuť aj bez ich užívania.

Ako informoval portál Metro, podľa klinickej výskumníčky doktorky Holly Wyattovej sa účinky týchto liekov dajú čiastočne dosiahnuť správne nastaveným jedálničkom, ktorý pomáha regulovať chuť do jedla prirodzenou cestou.

Podľa lekárky sú GLP-1 lieky bezpochyby prelomové, avšak skutočný úspech prichádza až vtedy, keď sa človek naučí fungovať bez nich, pretože, ako sme vás už informovali, ľudia, ktorí schudli pomocou liekov, sa pravdepodobne vrátia na úroveň pôvodnej hmotnosti už za menej ako dva roky.

Raňajky sú kľúčové

Odborníčka je presvedčená, že základom je štruktúrované stravovanie, ktoré cielene ovplyvňuje hormóny hladu a sýtosti. Tento prístup nazýva „jedlom na obnovenie kontroly chuti do jedla“. Podľa doktorky sú najdôležitejším jedlom dňa raňajky. Tvrdí, že ak je prvé jedlo dňa správne zostavené, dokáže ovplyvniť apetít na celé hodiny dopredu, podobne ako to robia lieky na chudnutie.

Ilustračné foto: Freepik

Prvé jedlo dňa by preto malo mať vysoký obsah bielkovín a vlákniny, naopak, obmedzené množstvo sacharidov a minimum pridaného cukru. V praxi to môže byť napríklad tvaroh s bobuľovým ovocím. Bielkoviny a vláknina totiž spomaľujú trávenie, stabilizujú hladinu cukru v krvi a zvyšujú hormóny sýtosti. Výsledkom je dlhší pocit sýtosti a menšia potreba maškrtiť počas dňa.

Odborníčka však zároveň zdôraznila, že samotný jedálniček nestačí, dôležitý je aj pravidelný pohyb. Pretože pohyb nielenže pomáha udržať energetickú rovnováhu, ale zároveň pracuje aj s emóciami, čiže aj s emočným prejedaním sa.

