Je ako Ozempic, no nie je na predpis. Tento typ vlákniny má skvelé účinky na chudnutie, vyskúšať ho môže každý

V posledných rokoch sa ukazuje, že správna výživa je kľúčová pre fungovanie črevného mikrobiómu, čo v konečnom dôsledku blahodarne pôsobí na celý náš organizmus. Trendom sa stala vláknina, ktorá má posilňovať funkciu mikrobiómu, avšak aj medzi ňou sú rozdiely.

Štúdia publikovaná v časopise The Journal of Nutrition naznačuje, že nie všetky vlákniny pôsobia rovnako. Vedci z americkej univerzity v Arizone spolu s vedcami z Viedenskej univerzity testovali rôzne druhy vláknin a jeden typ spôsobil znižovanie telesnej hmotnosti a množstva tuku v organizme. Aby sme ale veci uviedli na pravú mieru, testy prebiehali na myšiach, čo nám síce môže niečo naznačovať, ale automaticky to neznamená, že to musí rovnako fungovať aj u ľudí.

Rôzne typy vláknin

Ako píše Science Alert, vedci skúmali pšeničný dextrín, pektín, rezistentný škrob a celulózu a napokon aj beta-glukán. Dobrou správou je, že všetky typy vláknin zlepšili u myší mikrobióm, avšak, čo sa týka chudnutia, najlepšie vychádzal posledný menovaný — beta-glukán, ktorý môže kontrolovať hladinu cukru v krvi a pomáhať pri chudnutí myší kŕmených tučnou stravou.

„Vieme, že vláknina je dôležitá a prospešná, no existuje jej veľké množstvo druhov. Chceli sme preto vedieť, aký druh je najprospešnejší na chudnutie a zlepšenie homeostázy glukózy,“ uviedol v tlačovej správe vedec biomedicíny, Frank Duca, z arizonskej univerzity.

Vláknina sa vo všeobecnosti delí na rozpustnú a nerozpustnú. Beta-glukán či pšeničný dextrín sú rozpustné vlákniny a sú ľahko fermentované črevnými baktériami. Na druhej strane, celulóza či rezistentný škrob sú nerozpustné a vytvárajú stolicu a čistia črevo. Obidva druhy tak majú svoj význam.

Ako Ozempic

Vedci v štúdii zistili, že beta-glukán zvyšuje množstvo Ileibacterium v čreve, pričom táto baktéria je spájaná s chudnutím. Pri myšiach kŕmených beta-glukánom sa pozorovali zvýšené koncentrácie butyrátu v ich črevách, ktorý vzniká rozkladom vlákniny. Práve buryrát indikuje uvoľňovanie glukagónu, teda peptidu, prirodzeného proteínu, ktorý syntetické lieky ako Ozempic napodobňujú na stimuláciu uvoľňovania inzulínu.

Konzumácia beta-glukánu tak môže simulovať tento liek, navyše má v sebe množstvo výhod v zlepšovaní črevnej mikroflóry a blahodarného vplyvu na orgány. Aby sa ale tieto hypotézy potvrdili, bude potrebný výskum na ľuďoch.

Ak ale chcete konzumovať vlákninu s beta-glukánom, prirodzene ho nájdete napríklad v ovsených otrubách.