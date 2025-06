Žiadajú Kotlárovu hlavu: Hlas by mal doržať svoje slovo a odvolať ho, tvrdí PS. Vraj len ohrozuje Slovákov

Ministri za Hlas-SD by mali navrhnúť odvolanie Petra Kotlára z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Vyzval ich na to podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS).

Poukázal na to, že Kotlár mal do konca júna vláde predložiť svoju analýzu o manažovaní pandémie a zatiaľ tak neurobil. Minister školstva a podpredseda Hlasu-SD Tomáš Drucker dávnejšie vyhlásil, že pokiaľ Kotlár analýzu do konca júna nepredloží, mal by vo funkcii skončiť.

Pracuje sa na analýze

„Ak nechcú byť tichými spolupáchateľmi Petra Kotlára pri znižovaní dostupnosti očkovania a pri ohrozovaní našich obyvateľov, vyzývam ich k tomu, aby navrhli odvolanie Petra Kotlára na vláde, aby minister Drucker trval na svojich slovách, že Peter Kotlár bude navrhnutý na odvolanie a nebude na svojom mieste mať už čo hľadať a nebude ohrozovať našich obyvateľov,“ povedal Dvořák na piatkovej tlačovej konferencii.

Vyzval aj ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby zabezpečil obnovenie odoberania vakcín proti ochoreniu COVID-19, aby sme boli pripravení na jesennú vírusovú sezónu. Dvořák pripomenul, že vláda ešte v apríli odobrila úlohu o vypracovaní analýzy na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19. Táto analýza podľa poslanca nemá deadline, takže kým nie je hotová, Slovensko zastavilo dohodnutý odber proticovidových vakcín.

Kotlára opozičný poslanec kritizuje aj za to, že spôsobil blokovanie globálnej pandemickej dohody zo strany Slovenska. „Je už dlhodobo jasné, že splnomocnenec Kotlár priamo ohrozuje zdravie našich pacientov a obyvateľov a ukazuje veľkú neúctu voči pozostalým, rodinám, ľuďom, ktorí prežili pandémiu, aj zdravotníkom,“ vyhlásil. Na zasadnutí vlády v stredu (25. 6.) júna Šaško reagoval, že Kotlár má ešte stále niekoľko dní priestor na to, aby analýzu predložil.