Niečo tu nesedí: Letisko, ktoré malo predávať alkohol načierno, sa bráni. Kontrola vraj nič neodhalila

Letisko Poprad-Tatry opakovane deklaruje, že predaj alkoholických nápojov nebol v jeho baroch realizovaný načierno. Potvrdila to podľa neho interná kontrola aj preverenie zo strany Colného úradu. Za pochybenia vyvodilo osobnú zodpovednosť voči zamestnankyni zodpovednej za prevádzku barov. O kauze sme vás informovali minulý týždeň v našom článku.

Informovalo o tom dnes vedenie letiska. Nadácia Zastavme korupciu ešte v stredu avizovala, že podáva trestné oznámenie z dôvodu podozrenia na možný daňový podvod či krátenie daní na popradskom letisku v súvislosti s predajom alkoholu a nealka v tamojších baroch.Na problém na popradskom letisku, ktorého väčšinovým vlastníkom je štát, upozornil pred týždňom Denník N.

Letisko to poprelo

Tvrdil, že letisko predáva alkohol načierno. Alkoholické nápoje v plechovkách tam podľa neho predávali ako nealko, čo reportéri podložili pokladničnými dokladmi. Podľa vedenia letiska nedávna interná kontrola spolu s neohláseným preverením zo strany Colného úradu potvrdili, že predaj alkoholických nápojov na letisku bol na základe platných licencií a povolení.

„Komplexná kontrola tu bola bez ohlásenia v dňoch 20. až 23. júna. Kontrolóri preverili skladové karty aj spôsob predaja a evidencie tovaru. Potvrdili, že predaj alkoholických nápojov je plne licencovaný a na základe platných povolení, tvrdý alkohol bol riadne zaevidovaný a každý predaj bol účtovaný prostredníctvom registračnej pokladne,“ uviedlo. Dodalo, že pracovníci úradu prišli v civilnom odeve, bez predchádzajúceho ohlásenia, počas bežnej prevádzky letiska.

Pri kontrole viac než tristo skladových kariet však boli podľa letiska zistené nepresnosti v označovaní položiek, ako napríklad miešaných nápojov v plechovkách obsahujúcich alkohol, ako je Cola s Jackom či Tonik s Ginom.

„Zistené nepresnosti sa týkali menej ako dvoch percent všetkých kontrolovaných položiek a nemali vplyv na legálnosť samotného predaja. Náprava bola bezodkladne zrealizovaná. V dôsledku nesprávneho označenia bola pri týchto položkách uplatnená sadzba DPH vo výške 19 percent namiesto správnych 23 percent. Rozdiel vo výške 86 eur bol vyrovnaný prostredníctvom opravného daňového priznania a všetky položky boli upravené v systéme,“ konkretizovali z letiska.

Takéto vyjadrenie letiska je však prinajmenšom zvláštne. Prípad bol mimoriadne medializovaný a všetkým tak muselo byť jasné, že príde kontrola, dokonca ju ohlasovalo aj ministerstvo dopravy. Redaktorka Denníka N si navyše v spomínanej reportáži kúpila viacero alkoholických nápojov, čo aj zdokumentovala. Ak by boli všetky nesprávne zaúčtované, išlo by o obrovskú náhodu.

Muž sa na videu priznal

Načierno sa malo začať predávať za éry terajšieho predsedu predstavenstva letiska Patrika Františku, ktorý je nominantom SNS. V letiskových baroch dokonca predávajú jeho synovia. Samotný Františka pre denník povedal, že o veci nič nevie. Jeho syn následne prezradil, že takto to funguje rok a nikto sa nesťažoval.

Letisko ďalej dodalo, že vyvodilo osobnú zodpovednosť voči spomínanej zamestnankyni zodpovednej za prevádzku barov. Táto pozícia totiž podľa neho zahŕňa kompletnú správu zásob, evidenciu tovaru a organizáciu brigádnikov. „Letisko má všetky potrebné povolenia na predaj alkoholu. Tovar je nakupovaný od certifikovaných dodávateľov, jeho pohyb je evidovaný cez EAN kódy a registračné pokladne,“ doplnilo vedenie.

Vzhľadom na nejednoznačný výklad pravidiel pre predaj v bezcolných priestoroch letisko dočasne uplatňuje konzervatívne štandardné sadzby DPH a požiadalo Ministerstvo financií SR o záväzné usmernenie. Zároveň prijalo opatrenia na posilnenie vnútorného dohľadu a prevencie.

Nadácie Zastavme korupciu v stredu uviedlo, že dané skutočnosti na letisku preveriť polícia. „Bez ohľadu na to, ako prípad dopadne, šéf letiska by mal dostať padáka. Lieta totiž aj v ďalších problémoch. Ak môže šéf štátnej firmy beztrestne porušovať zákony, vysiela to zlý signál do celej spoločnosti. Nedá sa potom čudovať, že výber daní sa zhoršuje a konsolidáciu musia platiť bežní ľudia,“ konštatuje nadácia.