Žena ukázala trik, ako si balí kufor na dovolenku. Keď to skúsite jej spôsobom, už to nebudete chcieť robiť inak

V lete zaplavuje sociálne siete najmä obsah zameraný na cestovanie a praktické tipy týkajúce sa príprav na dovolenku či na dovolenku samotnú. Ľudia pritom nemajú problém podeliť sa o svoje osvedčené triky a pomáhajú tak ostatným robiť veci jednoduchšie a efektívnejšie. Napríklad si baliť kufre.

Nedávno sme vás informovali o maličkostiach, bez ktorých sa na dovolenke nezaobídete. Mamičky sa totiž rozhodli prezradiť, čo si vždy pribalia do kufra a radili ostatným, nech na to nezabúdajú tiež. Poradili napríklad aj to, aby ste v kufri veci nedávali na seba ako do skrine, ale rolovali ich. Teraz sa však blogerka menom Silje Werner rozhodla ukázať ešte efektívnejší spôsob balenia.

Je to jednoduché

Aj keď existuje množstvo rád, ako čo najefektívnejšie využiť miesto v kufri, mnohí práve objavili nový trik, ktorý je veľmi jednoduchý a ktorý ich zanechal v nemom úžase, keďže naň neprišli sami. Vo videu na TikTok-u im ho ukázala Silje Werner, ktorá si nebalí kufor po ležiačky, ale vertikálne. Týmto spôsobom si oblečenie zachovalo svoj tvar a zostalo úhľadne poukladané.

Potom, ako začala robiť vyššiu kôpku, zabezpečila ju pásmi, ktoré sú vo vnútri kufra, aby oblečenie nezačalo vypadávať a ostalo na mieste. Nakoniec na vrch pridala kozmetické taštičky, čím zabránila tomu, aby sa v kufri pritlačili na spodok a zdeformovali.

Video si pozrelo viac než 900-tisíc ľudí a získalo vyše dvetisíc komentárov. Mnohým sa nápad veľmi páčil a nerozumeli, prečo im to doteraz nenapadlo. Jeden z komentárov napríklad znel: „Musím konečne začať používať mozog.“ Ďalší fanúšik tohto triku sa pýtal: „Prečo to vidím až v deň, keď som sa vrátil z dovolenky?“ Tretí komentujúci, ktorý mal akurát balenie za sebou, napísal: „Práve som to dokončil s veľkou námahou, prečo som to nevidel skôr?“

Nie všetkým sa však nápad páčil. Viacerí komentujúci uviedli, že uprednostňujú balenie pomocou organizérov do kufra. Napríklad niekto, kto na ne nedá dopustiť, napísal: „Organizéry udržia všetko pekne zoradené.“ Iná komentujúca zas vysvetlila: „Vždy používam organizéry do kufra – sú oveľa lepšie. Navyše ich ešte sťahujem gumičkami, takže ak mi niečo vypadne, alebo potrebujem zbaliť znova, je to veľmi praktické.“

Rýchlo sa tak začala čulá debata, no aj tak nakoniec vyhral spôsob balenia blogerky. „Tento spôsob sa mi páči viac ako organizéry. Organizéry majú pevnú formu, nedá sa s nimi hýbať, ani nič prispôsobiť,“ zhodnotila osoba v komentároch a iný človek s podobným názorom dodal: „Organizéry sú hrozné a zaberajú miesto, toto je najlepší spôsob – moja mama to takto robí už roky.“