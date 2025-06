Maličkosti, bez ktorých sa na dovolenke s deťmi nezaobídete: Na tieto 3 dôležité veci mnohí zabúdajú, a je to chyba

Už to nie je o spontánnosti a balení na poslednú chvíľku. Vytúžená dovolenka s deťmi síce prináša kopu zábavy, na druhej strane si však vyžaduje podrobnejšiu prípravu. Je dobré mať dopredu premyslené cesty a presuny na jednotlivé miesta, a taktiež sa oplatí byť vyzbrojení šikovnými vecami, ktoré vám uľahčia pobyt. Lekárnička, klobúky a opaľovacie krémy sú alfou a omegou bezpečnej letnej dovolenky, no sú tu aj iní pomocníci, ktorých využijete. Patria sem pre mnohých banálne veci a maličkosti, ktoré sú však v skutočnosti veľmi podstatné.

Nemali by ste nad nimi len mávnuť rukou. Aj keď základný zoznam vecí na dovolenku s deťmi by mala poznať každá mama, sú tu aj iné nemenej dôležité vychytávky, ktoré privítate počas voľných dní a hlavne, ktoré vám ušetria kopu nervov a starostí. Nikto nechce v zahraničnej destinácii riešiť nepríjemné záležitosti a zháňať to, čo si zabudol doma. Aj preto sa na internete v diskusii rozvírala debata o menej bežných veciach, ktoré by sa mohli zísť. Ide pritom o tipy, ktoré by ste mali mať v zozname rovnako ako pribalené lieky.

Banality, ktoré oceníte

Žena, ktorá spustila lavínu odpovedí ohľadom rád, na čo nezabudnúť pri balení sa na letnú dovolenku, spomenula predlžovačku a rozdvojku ako efektívnych pomocníkov. Avšak, nielen tie sa hodia, niektoré komentujúce upozornili aj na ďalšie veci. „Fúha, ja som sa nikdy podľa žiadneho zoznamu nebalila, ani predlžovačka, ani nič… Akurát čo mám, je vždy adaptér do zástrčky, keďže nie všade sú zástrčky, aké máme doma,“ pripojila sa do diskusie jedna žena.

Súhlasí s ňou aj ďalšia, ktorá podrobne opísala, čo by sa mohlo zísť na dovolenke pri mori. Obzvlášť, ak máte pri sebe malých nezbedníkov, ktorí radi sledujú rozprávky na mobiloch či tabletoch. „Rozdvojka/predlžovačka, to je určite užitočné zobrať + adaptér (ak je potrebný v danej krajine) + všetky káble k elektronike (nabíjačka k mobilu, smartwatch, ntb) + ak si celý deň preč, powerbank,“ rozpísala sa ďalšia, no tá taktiež prezradila ďalšiu vec, ktorá ušetrí miesto v kufri.

„Packing cubes, vďaka nim sa zbalím do Ryanair batožiny aj na 2 týždne. Veci rolovať, nie „komínkovať“,“ pokračovala a nešetrila radami zjavne skúsená cestovateľka. Tieto látkové organizéry na oblečenie a iné drobnosti pomáhajú udržiavať poriadok a vďaka nim lepšie využijete priestor v kufroch. Hodí sa to obzvlášť v prípade, ak cestujete viacerí, vrátane detí.

Je tu však ešte niečo, čo je často podceňované a u mnohých na úplne poslednom mieste. Viacerým to dokonca ani len nenapadne pribaliť si so sebou. „Veľké štipce na lehátko. Na osušku na pláž. Keď fúka, tak to je neoceniteľná vec (pre mňa),“ poznamenala iná žena, ktorej sa táto vec veľmi osvedčila.

Radšej mať zoznam