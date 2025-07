Obával sa, že mu zatknutie zničí turné, nakoniec ho zničil sám. Spevák Justin Timberlake je terčom posmeškov

Minulý rok v júni sa bývalý člen skupiny N Sync dostal na titulky novín z nie práve pozitívnych dôvodov. Ukázalo sa totiž, že šoféroval pod vplyvom omamných látok a bol zadržaný v newyorskom Long Islande. Polícii mal pritom povedať, že to „zničí turné“ a na otázku príslušníkov, ktorí ho nespoznali, o akom turné hovorí, mal odpovedať „svetové“.

Je o rok neskôr a zdá sa, že si Justin Timberlake zničil svetové turné celkom sám. Ako informuje portál Entertainment Weekly, spevák sa stal opäť virálnym z nesprávnych dôvodov potom, ako fanúšikovia vyjadrili sklamanie z jeho vystúpenia na nedávnom hudobnom festivale Electric Castle v Rumunsku.

Video, v ktorom spieva svoju známu skladbu Don’t Stop the Feeling!, sa rýchlo rozšírilo na TikTok-u a získalo viac než 1,5 milióna pozretí, nehovoriac o tom, že naň vzniklo už niekoľko paródií a stále pribúdajú ďalšie.

Odspievalo za neho publikum

„Ten chlap si zobral voľno priamo na pódiu,“ znel jeden z komentárov, ktorý opisoval situáciu a presne vystihuje to, čo sa dialo nielen na videu, ale aj na samotnom koncerte. Justin sa totiž rozhodol prenechať svoju prácu publiku.

Timberlake, ktorý vystupoval v daždi, si nasadil kapucňu na hlavu a zaspieval prvý verš piesne. Následne ukázal na publikum, aby pokračovalo v spievaní a počas väčšiny minútového videa ich dirigoval a povzbudzoval v tom, aby pokračovali v speve. Bývalý člen chlapčenskej skupiny sa pritom hýbal do rytmu, no ani to nezachránilo, že pri danej skladbe nemal žiadnych tanečníkov, čím by poskytol fanúšikom aspoň vizuálny zážitok, keď už sa rozhodol nespievať.

Toto vystúpenie pritom bolo jeho vôbec prvé vystúpenie v Rumunsku a zdá sa, že si v tejto krajine nespravil dobré meno.

Okrem tohto videa a rôznych paródii sa však na TikTok-u začali rýchlo objavovať aj reakcie sklamaných divákov, ktorí rovnako ako on, stáli v noci na daždi a namiesto toho, aby ich v tomto nepriaznivom počasí potešil aspoň spevákov hlas, museli si koncert odspievať sami.

Jedna fanúšička napríklad zverejnila ostrú recenziu, ktorá získala 5,6 milióna pozretí na tejto platforme. Koncert nazvala „absolútnym sklamaním“ a sťažovala sa, že si zakrýval tvár. „Prídeš do mojej krajiny, zaplatím veľa peňazí, prší ako blázon,“ povedala vo svojom videu a spevákovi ďalej odkázala: „Čakala som na teba celý deň, kým vyjdeš na pódium. Meškal si, po prvé. A potom zaspievaš tak päť slov z každej pesničky.“

Vďaka komentárom pod týmito videami sa navyše ukázalo, že rumunskí fanúšikovia neboli jediní s takýmto zážitkom. „Len chcem dodať, že sme ho videli v Estónsku a bolo to pre nás tiež sklamanie,“ znel jeden z komentárov. Ďalší používateľ TikTok-u zverejnil záber z jeho vystúpenia na festivale Lollapalooza Paris a nazval ho „Justin: Nevedel som, že na koncerte sa má spievať’ Timberlake.“ Video získalo 1,9 milióna zhliadnutí a ukazuje, ako spevák opäť vyzýva publikum, aby spievalo namiesto neho – tentoraz však pieseň Cry Me a River.

A hoci v tomto prípade Justin aspoň na pódiu tancoval, jeho fanúšikovia sa opäť cítili ako na zlom karaoke. V súčanosti Timberlake končí posledný týždeň svojho svetového turné, ktoré odštartoval minulý rok na podporu svojho najnovšieho albumu Everything I Thought I Was. Turné uzavrie 30. júla v Istanbule v Turecku, a tak má tento týždeň deadline na nápravu svojej reputáciu.