Pred operáciou meral 204 centimetrov, po nej o 5 cm viac: 18-ročný Martin po zákroku doslova vyrástol

Operácia mu mala vyriešiť zdravotný problém, no priniesla aj nečakaný bonus. 18-ročný Martin po zákroku chrbtice v Žiline zistil, že meria o päť centimetrov viac než predtým.
Na nezvyčajný prípad upozornila v príspevku na sociálnej sieti nemocnica. Mladík trpel Scheuermannovou chorobou, ochorením chrbtice, ktoré spôsobuje jej nadmerné zakrivenie. Okrem bolestí môže viesť aj k viditeľnej deformácii chrbta a práve tá bola dôvodom operácie.
Zakrivená chrbtica ho pripravila o centimetre
Pred zákrokom meral Martin 204 centimetrov. Po operácii však lekári namerali 209 centimetrov. Nešlo pritom o žiadny náhly rast ani medicínsky zázrak. Za všetkým stála úspešná korekcia chrbtice.
Práve to bol aj Martinov prípad. Po narovnaní chrbtice sa jeho telo dostalo do prirodzenejšej polohy, čo sa okamžite prejavilo aj na jeho výške.
Operáciu vykonal skúsený tím
Martin zákrok absolvoval na oddelení pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Nemocnica uviedla, že na starostlivosti o pacienta sa podieľal celý tím odborníkov. Okrem lekárov išlo aj o sestry, fyzioterapeutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí zabezpečovali jeho liečbu a následnú rehabilitáciu.
V žilinskej nemocnici zároveň pripomenuli, že na oddelení pravidelne liečia pacientov z rôznych regiónov Slovenska. Každý prípad si podľa zdravotníkov vyžaduje individuálny prístup a dôkladné plánovanie liečby.
Martinovi po úspešnej operácii zaželali skoré zotavenie a celej rodine najmä pevné zdravie.
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