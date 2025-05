Železnice v červených číslach: Národný dopravca je 5 miliónov eur v strate, hovorí o „náročných podmienkach“

Tržby zostali takmer rovnaké, zisky sa však prepadli do červených čísel. Železničná spoločnosť Slovensko hovorí o „náročných podmienkach“, no zároveň tvrdí, že vie zaručiť stabilitu.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V roku 2023 boli železnice 25 000 000 eur v pluse, o rok neskôr sa prepadli 5 000 000 eur do mínusu. Vyplýva to z údajov zverejnených na portáli Finstat. Za prepadom však nestojí strata záujmu cestujúcich, tržby totiž zostali takmer úplne rovnaké, rok 2024 bol dokonca pre národného dopravcu úspešnejší.

Interez oslovil vedenie železníc. Chceli sme vedieť, ako je možné, že sa napriek stabilným tržbám prepadli milióny eur do mínusu. „Rok 2024 bol pre ZSSK rokom stabilného hospodárenia v náročných podmienkach. Inflácia, rast cien vstupov a externé faktory ovplyvnili celé odvetvie, no ZSSK zabezpečila rozsiahlu a spoľahlivú osobnú železničnú dopravu a splnila všetky záväzky voči štátu a verejnosti,“ povedal Dominik Drevický, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko.

Tvrdí, že za „červené čísla“ je zodpovedný len technický posun predaja majetku. „Výsledok hospodárenia bol vyrovnaný. Účtovná strata 5,28 milióna eur vznikla výlučne v dôsledku technického posunu plánovaného predaja majetku. Bez tohto jednorazového vplyvu by bol výsledok plne v súlade so schváleným plánom,“ vraví Drevický.

Tento PREMIUM článok si teraz môžeš prečítať ZADARMO Vyskúšať predplatné Odomknúť článok Prihlásiť sa

Podľa hovorcu ZSSK potvrdila svoju finančnú stabilitu a schopnosť efektívne riadiť zdroje. „Pokračujeme v modernizácii, zvyšovaní kvality služieb a komfortu pre cestujúcich a zároveň posilňujeme vnútornú efektívnosť a prevádzkovú výkonnosť. V tomto roku sme spustili viacero veľkých verejných obstarávaní, ktorých cieľom je výrazne omladiť vozidlový park a priniesť viac ekologických riešení do osobnej dopravy,“ povedal pre interez.

Museli zvyšovať ceny

Od 15. januára platia Slováci za lístky viac. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zvýšila od 15. januára ceny cestovných lístkov, dôvodom je zmena sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 % na 23 %, ktorá platí od začiatku tohto roka.

„V priemere sa úprava cien pohybuje na úrovni 3 až 4 %, pričom cena lístka medzi Bratislavou a Košicami vzrastie o 52 centov a medzi Žilinou a Popradom o 20 centov. Úpravy sú minimálne, no technicky nevyhnutné, aby sme splnili zákonné požiadavky a zároveň zabezpečili, aby zmeny prebehli plynulo a bez komplikácií pre našich zákazníkov. Je pre nás prioritou zachovať stabilnú a dostupnú vlakovú dopravu pre všetkých,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Najviac diskutovanou bola úprava jednorazového cestovného, ktoré bola do konca apríla vo výške 50 centov až jedného eura, no po novom sú to 4 eurá. Výnimku však majú ľudia nad 70 rokov, ak nie sú registrovaní na cestovanie zadarmo. Zrušila sa aj bezplatná miestenka v diaľkových vlakoch pri nákupe nad 10 eur v druhej triede. Bezplatné vlaky pre deti, študentov a dôchodcov sa nezrušili. Zmien pritom bolo viac, písali sme o tom v samostatnom článku.

Niektoré trate sa zrejme zrušia

Na niektorých úsekoch, ktoré ministerstvo dopravy zvažuje zrušiť, prevážajú vlaky len desiatky ľudí denne, inde už nejakú chvíľu nejazdia. Písali sme o tom v samostatnom článku.

„Zatiaľ sme vytýčili len také koľaje, ktoré naozaj nepoužívame. Nie som ten, kto robí grafikon. Iniciatíva musí prísť z ministerstva dopravy. Na hlavných ťahoch k tomu určite nedôjde, ale na vedľajších pravdepodobne áno,“ povedal v rozhovore pre Hospodárske noviny generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Alexander Sako. Povedal tiež, že niektoré trasy určite „za obeť“ padnú.

Dôvodom je, ako inak, čoraz menej peňazí, ktoré má národný dopravca k dispozícii. Trate, ktoré prevezú len málo cestujúcich, sú tak pre železnice stratové. Konkrétne trasy, ktoré sú pre železnice stratové, v minulosti identifikoval Útvar hodnoty za peniaze. Niektoré trasy dnes nie sú využívané vôbec, po iných jazdí len jeden vlak denne. Napríklad, na trase Trenčín-Chynorany však jazdí až 8 spojov denne.

Odborníci však upozorňujú, že vyňatie takýchto tratí zo železničnej siete môže v budúcnosti spôsobiť problémy.