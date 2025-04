Od zajtra idú ceny raketovo hore: Slováci si za vlaky opäť výrazne priplatia, pozrite si prehľad

Ešte sa Slováci zrejme poriadne ani nespamätali z marcového zvyšovania cien vlakových lístkov, odkedy sa ku každému papierovému lístku priráta poplatok jedno euro, a už tu máme ďalšie zvyšovanie.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako sa píše vo vyhláške, ceny idú hore už od zajtra 1. mája 2025. Minimálne cestovné na Slovensku bude po novom jedno euro, namiesto súčasných 50 centov. Výnimku však budú mať ľudia nad 70 rokov, ak nie sú registrovaní na cestovanie zadarmo. Ruší sa aj bezplatná miestenka v diaľkových vlakoch pri nákupe nad 10 eur v druhej triede. Bezplatné vlaky pre deti, študentov a dôchodcov sa nerušia.

Veľké zmeny v Tatrách

Najväčšie zmeny sa však týkajú vlakov v Tatrách. Cestovné v rámci tatranskej elektrickej a ozubnicovej železnice porastie od 1. mája v prípade týždenného lístka o 14,3 percenta, pri mesačnom o 12,5 percenta. Cena 24-hodinového lístka bude po novom šesť eur za obyčajné cestovné a štyri eurá za zľavnené.

Najviac diskutovanou bola úprava jednorazového cestovného, ktoré je v súčasnosti vo výške 50 centov až jedného eura, no po novom to budú 4 eurá. Štátna tajomníčka ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková však pripomenula, že práve takéto lístky využívalo iba 1,5 percenta cestujúcich.

Na internete sa pritom objavila aj petícia za zachovanie prijateľného cestovného a modernizáciu infraštruktúry tatranských elektrických železníc. Petičiari nesúhlasia so zvyšovaním cien minimálneho cestovného. Poukazujú na to, že štyri eurá bude po novom stáť kilometrová cesta zo Starého Smokovca do Nového Smokovca i cesta z Tatranskej Lomnice na Štrbské pleso pri vzdialenosti približne 34 kilometrov.

Hovorca ZSSK poukázal na to, že úprava cestovného na TEŽ a OŽ zachová výhodné podmienky práve pre cestujúcich využívajúcich časové sieťové lístky, teda 24-hodinové, trojdňové, týždenné a mesačné. Tie podľa neho zabezpečujú viac ako polovicu všetkých prepráv, ide o 55,8 percenta. Od mája porastú o dve eurá, napríklad mesačný v plnej tarife zo 16 na 18 eur, týždenný zo 14 na 16 eur. Cena 24-hodinového bude po novom šesť eur.

Cieľom zmien je podľa štátnej tajomníčky zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejnej dopravy vo Vysokých Tatrách, garantovať dostupnú dopravu pre miestnych obyvateľov, umožniť ďalšie investície do kvality infraštruktúry v spolupráci so Železnicami SR.