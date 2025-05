Niektoré slovenské obce budú „odrezané od sveta“: Desiatkam vlakových tratí hrozí úplné zrušenie, odborníci bijú na poplach

Na niektorých úsekoch prevážajú vlaky len desiatky ľudí denne, inde už nejakú chvíľu nejazdia. Ministerstvo dopravy si vytypovalo trasy, ktoré sú najmenej využívané a zvažuje ich úplné zrušenie, informujú o tom Hospodárske noviny.

„Zatiaľ sme vytýčili len také koľaje, ktoré naozaj nepoužívame. Nie som ten, kto robí grafikon. Iniciatíva musí prísť z ministerstva dopravy. Na hlavných ťahoch k tomu určite nedôjde, ale na vedľajších pravdepodobne áno,“ povedal v rozhovore generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Alexander Sako.

Povedal tiež, že niektoré trasy určite „za obeť“ padnú. Dôvodom je, ako inak, čoraz menej peňazí, ktoré má národný dopravca k dispozícii. Trate, ktoré prevezú len málo cestujúcich, sú tak pre železnice stratové. Konkrétne trasy, ktoré sú pre železnice stratové, v minulosti identifikoval Útvar hodnoty za peniaze.

Niektoré trasy dnes nie sú využívané vôbec, po iných jazdí len jeden vlak denne. Napríklad, na trase Trenčín-Chynorany však jazdí až 8 spojov denne.

V budúcnosti môžu prísť problémy

Slovensko má pritom veľmi dobre vybudovanú sieť železníc. Ak sa niektoré trasy zrušia a v budúcnosti by sa chceli obnoviť, pôjde to len ťažko, infraštruktúra by sa musela budovať nanovo. Niektoré nepoužívané koľajiská sa pritom prebudovali na cyklotrasy bez toho, aby boli formálne odňaté železniciam. V prípade potreby je tak možné trasu obnoviť.

Iné trasy sa zase prirodzene prestali používať, pretože nimi jazdilo len málo cestujúcich – aj takéto trasy sú dodnes k dispozícii železniciam s tým, že sa vedia obnoviť a znova sprístupniť.

Ministerstvo má chystané zmeny oznámiť už čoskoro. Na zozname je približne 30 úsekov, nad ktorými sa dnes premýšľa.

Odborníci upozorňujú, že pôjde o mimoriadne nepopulárne rozhodnutie, ktoré v konečnom dôsledku nemusí ušetriť odhadované množstvo peňazí. Navyše sa nám môže úplné vyňatie niektorých trás zo železničnej siete vypomstiť – do dnes vyľudnenejších regiónov môže v budúcnosti zavítať veľký zamestnávateľ a vznikne tak potreba hustejšej dopravnej siete. V takejto situácii by mohol byť problém pružne zareagovať na potreby ľudí.