Zelenskyj vo videoprejave: Ukrajina potrebuje jasný termín vstupu do Európskej únie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videoprejave v Európskom parlamente uviedol, že Ukrajina potrebuje „jasný termín“ jej vstupu do EÚ. Zelenskyj sa europoslancom prihovoril pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, píše TASR.
„Je pre nás dôležité, aby sme dostali jasný termín pristúpenia k EÚ,“ povedal. „Ak nebude takáto garancia, (ruský prezident Vladimir) Putin si nájde spôsob, ako bude celé desaťročia blokovať Ukrajinu tým, že vás rozdelí, že rozdelí Európu. My sa musíme pred týmto chrániť,“ pokračoval ukrajinský prezident.
Poprosil o podporu
Ukrajine bol udelený štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ v júni 2022 – približne tri mesiace po začiatku ruskej invázie. Stanica Sky News pripomína, že prístupové rokovania kandidátskych krajín zväčša trvajú roky.
Zelenskyj sa vo svojom vystúpení poďakoval EÚ za jej „pevný postoj“ proti ruskej agresii. Dodal, že európske spoločenstvo v tom bude musieť pokračovať, lebo „hrozba sa nezmenšila“.
Podporovateľov Ukrajiny prezident vyzval na uplatnenie „celej škály ochranných opatrení“ vrátane sankcií na vývoz ruskej ropy a bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Zároveň vyzval na uvalenie sankcií voči ruským bankám, tankerom, lodiam a vojnovým zločincom.
„Prosím, pokračujte v podpore európskeho spôsobu života, prosím, podporujte Ukrajinu,“ uviedol. „Každý výsledok, ktorý dosiahnete, je čiarou, ktorú Putin nemôže prekročiť,“ dodal.
Záruky na bezpečnosť
Putin sa podľa Zelenského slov nedokáže zmieriť s jednou vecou – že ľudia niekde môžu žiť inak a užívať si život. „Toto nie je to, čo on chce. Preto sa neustále snaží – nielen posledné štyri roky, ale celú dobu, čo je v úrade – všetko ničiť. On je stelesnením vojny,“ vyhlásil. Všetci, čo podporujú šéfa Kremľa nedokážu pochopiť, že si vyberajú vojnu.
Zelenskyj poznamenal, že sa podarilo Rusko „trochu zadržať“, no naďalej nie je zaručená bezpečnosť, čo možno dosiahnuť spoločne s USA. Za skutočnú záruku pre bezpečnosť a odolnosť Ukrajiny prezident označil dohodnutú pôžičku EÚ pre Kyjev vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027.
