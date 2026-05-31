Alkohol si v noci v obchode už nekúpite. Hlavné mesto u našich susedov zavádza nový zákaz

Varšava, foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
TASR
Vstúpi do platnosti už o niekoľko hodín.

V pondelok vstúpi do platnosti zákaz nočného predaja alkoholu na území Varšavy. Na základe uznesenia schváleného Mestským zastupiteľstvom sa bude predávať iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku Frederika Chopina. TASR o tom píše podľa agentúry PAP.

Mestské obmedzenie zakazuje obchodom a čerpacím staniciam predávať alkohol medzi 22.00 h a 6.00 h. Pilotný program bol spustený 1. novembra 2025 v centre mesta a v mestskej časti Praga-Sever. Počet nočných výtržností tam klesol o 23,7 percenta, čo podporu pre zákaz predaja alkoholu na území celého mesta zvýšilo na 58 percent.

Zaviedli ho už mnohé ďalšie poľské mestá

Zákaz nočného predaja alkoholu zaviedli už asi dve stovky poľských miest a obcí vrátane Krakova, Gdanska, Štetína, Lublinu a Bydgoszcze. V Poznani, Vroclavi, Rzeszówe či Katoviciach to platí pre centrum.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

V Krakove sa odvtedy výrazne znížilo rušenia nočného pokoja – minulý rok tam polícia zasahovala v 52 prípadoch nadmernej konzumácie alkoholu. Rok pred zavedením zákazu v roku 2022 musela zasahovať 350-krát.
V prípade varšavského porušenia zákazu riskujú majitelia obchodov pokutu a stratu licencie na predaj alkoholických nápojov.

„Je to trápne, aby ste chodili opíjať Slovákov po krčmách,“ povedal Danko Šimečkovi

Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
