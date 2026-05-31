Alkohol si v noci v obchode už nekúpite. Hlavné mesto u našich susedov zavádza nový zákaz

V pondelok vstúpi do platnosti zákaz nočného predaja alkoholu na území Varšavy. Na základe uznesenia schváleného Mestským zastupiteľstvom sa bude predávať iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku Frederika Chopina. TASR o tom píše podľa agentúry PAP.
Mestské obmedzenie zakazuje obchodom a čerpacím staniciam predávať alkohol medzi 22.00 h a 6.00 h. Pilotný program bol spustený 1. novembra 2025 v centre mesta a v mestskej časti Praga-Sever. Počet nočných výtržností tam klesol o 23,7 percenta, čo podporu pre zákaz predaja alkoholu na území celého mesta zvýšilo na 58 percent.
Zaviedli ho už mnohé ďalšie poľské mestá
Zákaz nočného predaja alkoholu zaviedli už asi dve stovky poľských miest a obcí vrátane Krakova, Gdanska, Štetína, Lublinu a Bydgoszcze. V Poznani, Vroclavi, Rzeszówe či Katoviciach to platí pre centrum.
V Krakove sa odvtedy výrazne znížilo rušenia nočného pokoja – minulý rok tam polícia zasahovala v 52 prípadoch nadmernej konzumácie alkoholu. Rok pred zavedením zákazu v roku 2022 musela zasahovať 350-krát.
V prípade varšavského porušenia zákazu riskujú majitelia obchodov pokutu a stratu licencie na predaj alkoholických nápojov.
