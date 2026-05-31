Našli sme miesto v Chorvátsku, kam sa dostanete úplne zadarmo. Má iba 3 obyvateľov

Keď sa povie Chorvátsko, mnohí si predstavia ikonické hradby Dubrovníka, útulné uličky Splitu alebo nádherné pláže Makarskej. Jedna z najobľúbenejších destinácií Slovákov však ponúka aj mnohé skryté klenoty, o ktorých ste možno nepočuli, aj keď si myslíte, že ju poznáte ako svoju dlaň.
Portál Total Croatia upozornil na ostrovček, ktorý ste pravdepodobne nikdy nenavštívili. No ak chcete, môžete a získate tak úplne nový zážitok z celého Chorvátska. Nesie názov Galevac a zaujímavé je, že sa naň môžete dostať úplne zadarmo. Stačí, ak naň preplávate.
Skromný rozlohou a ešte skromnejší počtom obyvateľov
Keď si ostrov Galevac nájdete na mape, zistíte, že leží oproti Zadaru, avšak nie v blízkosti jeho pevniny. Nachádza sa len kúsok od prímorskej destinácie Preko, ktorá sa nachádza na ostrove Ugljan. Práve Preko je ideálnym východiskovým bodom, ak by ste sa na toto neznáme miesto chceli vybrať.
Ako približuje Total Croatia, ostrov je dlhý približne 300 metrov, široký 200 metrov a má len troch trvalých obyvateľov. Zaujímavosťou je, že aj napriek skromnej rozlohe a málopočetnému obyvateľstvu sa na ňom nachádza kláštor, ktorý tu môžete obdivovať. Nájdete ho približne v strede ostrova, vďaka čomu pôsobí opticky väčšie a monumentálnejšie.
Ako sa sem dostať?
Svoju cestu na Galevac začnite v Zadare, odkiaľ sa do Preka dopravíte za 4 eurá. Odtiaľ sa na ostrovček dostanete buď loďkou, alebo sem môžete preplávať.
Na googli sa Galevac teší nadpriemernému hodnoteniu, aj keď svoj názor vyjadrilo len pár desiatok návštevníkov. Svieti mu hodnotenie 4,9 hviezdičky z 5, ktoré ale vychádza len z 32 recenzií.
Ľudia v nich spomínajú, že okrem kláštora tu môžete navštíviť aj kaplnku a malý kostolík, žiadne kaviarne tu však nehľadajte. „Ak máte chuť na pokojné miesto na kúpanie alebo piknik, toto je pre vás to pravé,“ stojí v jednom z odporúčaní.
Ďalší recenzent spomenul, že voda medzi Prekom a ostrovčekom má „najmenej 1,5 metra“. Viacerí sa zhodujú, že preplávať sem a užiť si chvíľu dovolenkového pokoja stojí skutočne za to.
