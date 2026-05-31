„Je to trápne, aby ste chodili opíjať Slovákov po krčmách,“ povedal Danko Šimečkovi

Hosťom nedeľnej politickej diskusie V politike na TA3 bol podpredseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko. Proti nemu vystúpil predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Diskusia sa však dramaticky zvrtla a vyústila do hádky.
„Je to trápne, aby ste chodili opíjať Slovákov po krčmách.“ Takto zneli slová, ktoré venoval Danko Šimečkovi počas vyostrenej výmeny názorov. Dodal: „Prečo ste nervózny? Viem, že vaši marketéri vám povedali: buď alfa samec, daj si pivo a choď sa opíjať do krčiem po Slovensku.“
Ešte raz povedzte o mojom alkohole a zažalujem vás
Šimečka reagoval: „To mi hovoríte vy, ktorý ste s alkoholom za volantom narazili do stĺpu? Dávajte si pozor na to, z čoho ma obviňujete.“
Moderátor sa následne snažil do hádky vstúpiť, diskusiu prerušiť reklamou a upokojiť situáciu počas prestávky. Danko však moderátora ignoroval a ďalej reagoval: „Ešte raz povedzte o mojom alkohole za volantom a zažalujem vás, tak aby vás to nemrzelo.“
Riešili aj odvolávanie Tarabu
Danko nevidí dôvod na otvorenie schôdze NR SR v pondelok (1. 6.), ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii.
„Politicky ja zajtra nevidím dôvod otvoriť schôdzu, pretože je vždy dôležité v rámci koaličnej zmluvy si korektne sadnúť s premiérom. Premiér má však najsilnejšie právo aj podľa ústavy,“ povedal Danko.
Šimečka, naopak, trvá na potrebe Tarabu odvolať. „Nemá byť ministrom životného prostredia. Nie pre nejaké spory s pánom Dankom, ale preto, lebo ohrozuje slovenskú prírodu a stámilióny z plánu obnovy,“ podotkol.
„Ak by padol Kaliňák, padne vláda.“
Danko zároveň pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. „Áno, jedno z mien, ktoré padá, je pán Kuffa a že to bude 30. septembra,“ povedal líder SNS.
Zdôraznil, že prípadná rekonštrukcia vlády je v rukách premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Priznal, že viacerých ministrov by vymenil.
Šimečka povedal, že mu je jedno, či sa vláda bude rekonštruovať. Mala by podľa jeho slov skončiť. Okrem iného skritizoval aj okolnosti v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Danko nevidí dôvody na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD).
„Ak by padol Robert Kaliňák z akéhokoľvek dôvodu, padne vláda, lebo neexistuje bližší politický človek Roberta Fica, ako je Robert Kaliňák. Sú ako dvojičky,“ uviedol.
Dotkli sa aj témy homosexuálnych párov
V diskusii sa dotkli aj otázky zmeny ústavy, ktorá by mala zabrániť homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách.
„Sme za to, aby štát uznal nejakou formou, ideálne registrovanými partnerstvami, zväzok párov aj rovnakého pohlavia, lebo to je všade v Európe,“ povedal Šimečka. Nemyslí si však, že zmena ústavy má šancu. Danko sa v tejto súvislosti obáva rozširovania legislatívy.
„Keď my akceptujeme zväzok rovnakého pohlavia, potom im musíme dať rovnaké práva a museli by sme im umožniť adopciu maloletých detí. Ja tvrdím, že dieťa nemôže byť adoptované do homosexuálneho zväzku a ono sa tomu nevie brániť a ja chcem chrániť dieťa. (…) To je problém, že legislatíva ide tak ďaleko salámovou metódou, že potom budú mať právo si adoptovať maloleté deti,“ uviedol.
Nahlásiť chybu v článku