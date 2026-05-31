„Prešovská nemocnica nie je čierna stavba,“ povedal Kaliňák. Na daný objekt platí výnimka, uviedol

Zuzana Veslíková
SITA
Prešovská nemocnica nie je čierna stavba. To by si podľa Kaliňáka želal poslanec za stranu Sloboda a Solidarita Tomáš Szalay. Ako uviedol podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v diskusii STVR O 5 minút 12, nemocnica v Prešove je vojenský objekt, na ktorý platí výnimka, keď ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Reagoval tak na vyjadrenie poslanca Szalaya o tom, že nemocnica nemá právoplatné stavebné povolenie vydané v súlade so zákonom, pretože stavbe chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Szalay pripomenul, že vojenských objektov sa to síce netýka, no vojenská je podľa jeho slov len podzemná časť nemocnice. Ide tak podľa neho o najväčšiu čiernu stavbu na Slovensku. Kaliňák zdôraznil, že celý priestor je vojenský, že ide o vojenskú stavbu a vojenský pozemok, a teda má stavba výnimku v EIA.

Je rozdiel medzi utajená a vojenská

Potvrdil, že spodná, podzemná časť budovy je utajená, ale upozornil, že je rozdiel medzi utajená a vojenská. „To, čo vlastní ministerstvo obrany, je vojenský objekt a vojenské objekty povoľuje a uzatvára a kolauduje náš vojenský stavebný úrad,“ uviedol Kaliňák a podotkol, že keby mali takýmto spôsobom postupovať, tak by nevedeli napríklad vybudovať priestory na letisku Sliač, aby tam mohli prísť lietadlá F-16 alebo vybudovať základňu pre protivzdušnú obranu, ktorá má mať 36 stavieb.

Minister zároveň informoval, že pokračovanie stavby nemocnice s novým konzorciom by sa malo začať v priebehu dvoch týždňov v plnej výkonnosti. Zo zmluvy pritom vyplýva, že by do jari, prípadne do leta budúceho roku mal byť k dispozícii predmet zmluvy, ktorý zahŕňa stavbu v režime “Shell and Core”, teda hrubú stavbu. Zároveň je vyhlásená nová súťaž na zhotoviteľa, ktorý celú stavbu dokončí.

