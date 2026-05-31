„Tu sa chystá nová langošová pokuta.“ Týka sa vodičov, jej výška je 1 500 €

Opakovaná kontrola má pritom overiť, či stanica technickej kontroly postupovala správne a počas kontroly nič neprehliadla. Ak ju vodič absolvovať odmietne, v súčasnosti mu hrozí pokuta vo výške 198 €. Zároveň musí vozidlo predviesť na kontrolu do 15 dní. To by sa však mohlo zmeniť.
Podľa nového vládneho návrhu zákona by pokuta za odmietnutie opakovanej kontroly mohla vzrásť až na 1 500 €. Navyše by po novom mohlo platiť, že ak vodič opakovanú kontrolu neabsolvuje, výsledok práve vykonanej STK bude okamžite zrušený. Správu priniesol portál TN Live.
Andrej Číž hovorí o neprimeranej záťaži pre motoristov
Nový vládny návrh zákona kritizuje generálny sekretár Spoločenstva majiteľov a technikov STK Andrej Číž. Tvrdí, že zmeny predstavujú neprimeranú záťaž pre motoristov. „Tu sa chystá nová langošová pokuta,“ vyhlásil.
Hoci sa s opakovanou kontrolou vozidla vodiči nestretávajú na dennej báze, nejde o výnimočný postup. Stanice technickej kontroly po celom Slovensku každoročne evidujú desiatky takýchto prípadov. Podľa dostupných údajov ich počet v poslednom období dokonca rastie.
Majiteľka stanice technickej kontroly v Senci Monika Horváthová dodáva, že opakovaná kontrola je časovo viac zaťažujúca než bežná prehliadka. Číž zároveň upozorňuje, že niektorí motoristi sa opakovanej kontrole vyhýbajú aj opakovane.
K odmietnutiu kontroly majú navádzať samotní technici
Podľa ministerstva dopravy sa stáva, že vodičov k odmietnutiu kontroly navádzajú samotní technici. Tí vodičom údajne ponúkajú, že prípadnú pokutu uhradia z vlastného vrecka, pretože v prípade odhalenia pochybenia by im hrozila vyššia sankcia.
Práve sprísnenie pokuty má podľa rezortu zabezpečiť, aby systém opakovaných kontrol plnil svoj účel. Proti vyššej pokute v legislatívnom procese nemal doposiaľ nikto namietať. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Polačiková zároveň zdôraznila, že vozidlá v nevyhovujúcom technickom stave môžu predstavovať riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
„Vozidlo v zlom technickom stave môže ohroziť iných účastníkov. Ak majiteľ odmietne opakovanú kontrolu, mal by byť za to riadne sankcionovaný,“ uviedla.
Portál TN Live v správe zo sobotnej noci 30. mája pripomína, že o návrhu zákona bude parlament rokovať na aktuálnej schôdzi. Rokovanie prebiehalo v piatok a poslanci sa majú vrátiť do lavíc v pondelok 1. júna, a to napriek tomu, že pondelky nie sú rokovacím dňom, píše TASR. Spoločenstvo majiteľov a technikov STK sa medzitým obrátilo na poslancov so žiadosťou, aby plánované zvýšenie pokuty nepodporili.
