Zelenskyj po 4 rokoch ukázal obrovský bunker pod Kyjevom: Z jeho atmosféry mrazí, tu sa to celé začalo

V spleti tunelov pod centrom Kyjeva sa nachádza rozsiahly podzemný komplex, z ktorého ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj riadil prvú reakciu krajiny na ruskú inváziu z 24. februára 2022.
Pri príležitosti štvrtého výročia začiatku vojny zverejnil Zelenskyj 19-minútový videopríhovor nakrútený priamo v bunkri na Bankovej ulici, kde sídli prezidentská administratíva. Ide o doposiaľ najdetailnejší pohľad do zariadenia, ktoré sa na Ukrajine stalo symbolom odporu.
„Táto kancelária – táto malá miestnosť v bunkri na Bankovej – je miestom, kde som v prvých dňoch vojny telefonoval so svetovými lídrami,“ uviedol Zelenskyj, sediac v stiesnenej miestnosti s bielymi stenami. Pripomenul aj rozhovor s vtedajším prezidentom USA Joeom Bidenom. „Tu som si od neho vypočul: ‚Volodymyr, hrozí nebezpečenstvo. Musíte okamžite opustiť Ukrajinu. Sme pripravení vám pomôcť.‘ A tu som odpovedal, že potrebujem zbrane, nie odvoz,“ povedal Zelenskyj.
Kryt zo sovietskej éry
Podzemný komplex pôsobí ako rozsiahly protiletecký kryt zo sovietskej éry, určený na fungovanie štátneho vedenia v prípade masívneho útoku na hlavné mesto. Z úzkych chodieb s nízkymi oblúkovými stropmi vedú malé miestnosti vyhradené pre jednotlivé zložky moci – prezidentskú kanceláriu, vládu či parlament. Každá z nich je vybavená niekoľkými stoličkami, obrazovkou a ukrajinskými vlajkami.
Steny lemujú rady káblov, na stropoch sú upevnené plynové potrubia a elektrické rozvádzače. Smerové tabule v modrej a žltej farbe – vo farbách ukrajinskej vlajky – navigujú k jednotlivým častiam komplexu. Na stenách visia plagáty venované vojakom a vojnovému úsiliu krajiny.
Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026
Pred masívnymi kovovými dverami vedúcimi do prezidentskej administratívy je umiestnená veľká mapa Ukrajiny s bielou holubicou a nápisom „Bože, ochraňuj Ukrajinu“. „Tu bol náš tím, vláda, každodenná koordinácia s armádou, telefonáty, hľadanie riešení – všetko potrebné na to, aby Ukrajina vydržala,“ povedal prezident. Zdôraznil, že bolo nutné zabezpečiť dodávky zbraní, liekov aj potravín do miest obkľúčených ruskými silami.
Zverejnený príhovor má podľa neho pripomenúť ducha odporu z prvých dní invázie. Po rokoch vyčerpávajúcich bojov a ťažkých strát čelí Kyjev tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pristúpil na mierovú dohodu, ktorá by zahŕňala územné ústupky Rusku. Únava z bojov a pokračujúcich raketových a dronových útokov Moskvy je pritom v krajine čoraz citeľnejšia.
