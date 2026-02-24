Zelenskyj po 4 rokoch ukázal obrovský bunker pod Kyjevom: Z jeho atmosféry mrazí, tu sa to celé začalo

Foto: X - @ZelenskyyUa (reprofoto)

Roland Brožkovič
SITA
Vojna na Ukrajine
Ide o doposiaľ najdetailnejší pohľad do zariadenia.

V spleti tunelov pod centrom Kyjeva sa nachádza rozsiahly podzemný komplex, z ktorého ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj riadil prvú reakciu krajiny na ruskú inváziu z 24. februára 2022.

Pri príležitosti štvrtého výročia začiatku vojny zverejnil Zelenskyj 19-minútový videopríhovor nakrútený priamo v bunkri na Bankovej ulici, kde sídli prezidentská administratíva. Ide o doposiaľ najdetailnejší pohľad do zariadenia, ktoré sa na Ukrajine stalo symbolom odporu.

„Táto kancelária – táto malá miestnosť v bunkri na Bankovej – je miestom, kde som v prvých dňoch vojny telefonoval so svetovými lídrami,“ uviedol Zelenskyj, sediac v stiesnenej miestnosti s bielymi stenami. Pripomenul aj rozhovor s vtedajším prezidentom USA Joeom Bidenom. „Tu som si od neho vypočul: ‚Volodymyr, hrozí nebezpečenstvo. Musíte okamžite opustiť Ukrajinu. Sme pripravení vám pomôcť.‘ A tu som odpovedal, že potrebujem zbrane, nie odvoz,“ povedal Zelenskyj.

Kryt zo sovietskej éry

Podzemný komplex pôsobí ako rozsiahly protiletecký kryt zo sovietskej éry, určený na fungovanie štátneho vedenia v prípade masívneho útoku na hlavné mesto. Z úzkych chodieb s nízkymi oblúkovými stropmi vedú malé miestnosti vyhradené pre jednotlivé zložky moci – prezidentskú kanceláriu, vládu či parlament. Každá z nich je vybavená niekoľkými stoličkami, obrazovkou a ukrajinskými vlajkami.

Téme štvrtého výročia vojny na Ukrajine sme sa venovali aj v našom rozhovore s novinárom a reportérom Jakubom Pohlem, ktorý bol na Ukrajine opakovane. Rozhovor nevznikal ľahko, na niektoré výjavy už Jakub nikdy nezabudne. Jeho mrazivú výpoveď si môžete prečítať v našom článku.

Steny lemujú rady káblov, na stropoch sú upevnené plynové potrubia a elektrické rozvádzače. Smerové tabule v modrej a žltej farbe – vo farbách ukrajinskej vlajky – navigujú k jednotlivým častiam komplexu. Na stenách visia plagáty venované vojakom a vojnovému úsiliu krajiny.

Pred masívnymi kovovými dverami vedúcimi do prezidentskej administratívy je umiestnená veľká mapa Ukrajiny s bielou holubicou a nápisom „Bože, ochraňuj Ukrajinu“. „Tu bol náš tím, vláda, každodenná koordinácia s armádou, telefonáty, hľadanie riešení – všetko potrebné na to, aby Ukrajina vydržala,“ povedal prezident. Zdôraznil, že bolo nutné zabezpečiť dodávky zbraní, liekov aj potravín do miest obkľúčených ruskými silami.

Zverejnený príhovor má podľa neho pripomenúť ducha odporu z prvých dní invázie. Po rokoch vyčerpávajúcich bojov a ťažkých strát čelí Kyjev tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pristúpil na mierovú dohodu, ktorá by zahŕňala územné ústupky Rusku. Únava z bojov a pokračujúcich raketových a dronových útokov Moskvy je pritom v krajine čoraz citeľnejšia.

