Zdravotníci prosia o pomoc: Zásoby týchto krvných skupín sa takmer minuli. Niekomu môžete zachrániť život

Foto: TASR - František Iván

Nina Malovcová
TASR
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky.

Zásoby krvných skupín 0 a AB s negatívnym Rh faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba (NTS) SR. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať.

„Leto sa ešte nekončí a negatívne krvné skupiny 0- a AB- sú stále v hraničnom pásme. Ak môžete, príďte v najbližších dňoch darovať krv,“ podotkla NTS.

Podmienky darovania

Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.

