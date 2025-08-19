Muž našiel na svojej farme obrovský poklad: Zrejme má temný pôvod, spojený by mohol byť s Escobarom

Kolumbijský farmár z regiónu Antioquia zažil scénu ako z nejakého filmu, keď počas poľnohospodárskych prác na svojej farme našiel zakopaných 600 miliónov dolárov (513 miliónov eur) v hotovosti. Ako referuje web denníka Marca s odvolaním sa na kolumbijské médiá, peniaze by mohli byť spojené so zosnulým drogovým bossom Pablom Escobarom.
Podľa miestnych médií farmár, ktorý si z bezpečnostných dôvodov želá zostať v anonymite, objavil niekoľko hrdzavých kovových sudov zakopaných viac ako meter pod zemou počas rozširovania poľnohospodárskej plochy. V sudoch sa nachádzali stovky zväzkov bankoviek, prevažne amerických dolárov, ktoré boli dokonale zachované.
Tajná skrýš
Kolumbijské úrady po oznámení nálezu okamžite zasiahli a začali vyšetrovanie na zistenie presného pôvodu peňazí. Prvé hypotézy naznačujú, že by mohlo ísť o časť skrýš používaných kartelom z Medellína v 80. a 90. rokoch minulého storočia na uchovávanie veľkých hotovostných súm, ktoré nebolo možné ľahko legalizovať alebo presunúť.
Nebolo to prvýkrát, čo sa našli peniaze Pabla Escobara. Sám narkobarón na vrchole svojej slávy prikázal ukryť veľké sumy peňazí na farmách a v džungli. Na mnohé z týchto zásob sa po jeho smrti v roku 1993 zabudlo. Objav opäť oživil záujem o legendárne „poklady Pabla Escobara“, no zároveň vyvolal obavy o bezpečnosť farmára a jeho rodiny. Kolumbijská vláda pod vedením Gustava Petra teraz zvažuje, či peniaze skonfiškuje, alebo či farmárovi vyplatí odmenu.
