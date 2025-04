Zdena Studenková opísala hrozivý zážitok, na ktorý bude spomínať ešte veľmi dlho. Išlo jej o život

Zakaždým upravená s bezchybným vzhľadom. Taká je jedna z najznámejších slovenských herečiek, nech sa objaví kdekoľvek. Patrí nepochybne medzi najkrajšie ženy v našom šoubiznise, preto by nikomu ani len vo sne nenapadlo, že by mohla mať komplexy zo svojho vzhľadu. Aspoň tak to bolo kedysi, ako prezradila v knihe rozhovorov s Jánom Štrasserom s názvom Som herečka, v ktorej spomenula tiež jednu nepríjemnú vec.

Pôsobí ako dokonalá dáma a napriek svojmu pokročilému veku sa udržiava v top forme. V spomínanej publikácii si Zdena Studenková zaspomínala na svoje detstvo a pubertálne časy, keď sa však vo svojej koži dobre rozhodne necítila. Ako uviedol portál Koktejl, v puberte bola „nepekné decko s okrúhlou tvárou, veľkým nosom a ústami, stále odutá a s ofinou až po oči“.

Napadol ju s nožom v ruke

Jednoducho povedané, herečka mala kedysi pocit, že je škaredá. „A mala som „mindrák“, lebo mama mi zvykla kupovať o číslo väčšie topánky, aby som z nich tak rýchlo nevyrástla a ja som vždy mala pocit, že všetci sa pozerajú na moje veľké nohy,“ zaznelo v knihe rozhovorov. Keď mala 13 rokov, začala si postupne všímať záujem zo strany chlapcov. A hoci má toto obdobie v živote každého patriť k tým radostným, keď je na prvom mieste škola a zábava, umelkyňa si zaspomínala na nepríjemný incident, počas ktorého jej nebolo všetko jedno.

Každý, kto by to zažil, by mal srdce až v krku. Možno totiž povedať, že jej išlo o život. „Nejakí ľudia so synom boli u nás na návšteve. Syn musel niekam ísť, ale rodičia ešte ostali. A mama mi povedala, aby som ho šla odprevadiť na zastávku električky,“ uviedla herečka a doplnila, že vtedy sa to stalo. „Odprevadila som ho a na spiatočnej ceste, už v kolónii, vyskočil spoza stromu jeden z mojich nápadníkov. Chytil ma, pritlačil o strom a povedal: Keby ťa pobozkal, ja ťa dnes v noci zabijem! A mal nôž,“ pokračovala a priznala šokujúcu situáciu, ktorej musela čeliť.

Bola poctivka