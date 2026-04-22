Zrušila hrobové miesto. Zdena Studenková často premýšľa nad koncom a vie, čo chce po smrti

Smrť je témou, ktorej sa väčšina ľudí prirodzene vyhýba. No sú aj osobnosti, ktoré o nej dokážu hovoriť otvorene, bez strachu a s maximálnou úprimnosťou, ako to spravila aj Zdena.
Herečku Zdenu Studenkovú všetci poznáme ako ženu, ktorá popiera zákony času. Vždy vyzerá skvele, hovorí priamo a nebojí sa otvoriť aj tie najťažšie témy. V podcaste Hovory s Timeou sa tentoraz pustila do debaty, z ktorej majú mnohí zimomriavky – hovorila o smrti a o tom, čo nás čaká, keď sa náš čas naplní. Namiesto strachu však ukázala veľký pokoj.
Svojím typickým štýlom, bez okolkov a zbytočných rečí, vysvetlila, ako sa na koniec života pozerá ona sama. Pre obľúbenú herečku nie je smrť strašiakom, ale súčasťou cesty, ku ktorej pristupuje s vyrovnanou mysľou a vlastným pohľadom na svet. Ukázala tak, že skutočná sila nie je len v kráse, ale hlavne v tom, ako dokážeme prijať pravdu o živote.
Život naplno a bez strachu z konca
Obľúbená herečka sa na tému konca nepozerá cez ružové okuliare. Smrť berie ako fakt, ktorý k nám jednoducho patrí. „Často nad ňou premýšľam,“ priznáva otvorene a bez zbytočných rečí okolo. Zdena Studenková ide vo svojich úvahách ešte ďalej.
Hovorí o pocite naplnenia, vďaka ktorému prijíma koniec bez akýchkoľvek obáv. „Nebojím sa smrti. Niekedy si hovorím aj po predstavení, že dneska by som mohla zomrieť, už mám aj na hrob,“ povedala na rovinu.
