Zázrak vo Venezuele: Osem dní po zemetrasení vytiahli spod trosiek živého muža

Muž zachránený spod trosiek vo Venezuele

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Roland Brožkovič
Záchranná operácia trvala tri dni.

Záchranári vo štvrtok po ôsmich dňoch od ničivého zemetrasenia vo Venezuele spod trosiek vyslobodili 43-ročného Hernána Alberta Gila Floresa, ktorý pracoval ako strážnik v obchodnom centre v meste La Guaira. S mužom uväzneným v suteréne sa záchranári skontaktovali cez víkend a záchranná operácia trvala tri dni. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Ako sa mu podarilo prežiť?

Gil Flores bol 24. júna počas otrasov pôdy v malej strážnej búdke. Jej konštrukcia ho ochránila pred smrťou, pretože zadržala betónové trosky a vytvorila vzduchovú bublinu, v ktorej dokázal prežiť.

Špecializovaný tím kostarického Červeného kríža v nedeľu v sutinách po prvýkrát zaznamenal známky života a nadviazal s Gilom Floresom kontakt. Záchrannú operáciu koordinoval tím čilských hasičov špecializovaný na pátranie a záchranu v mestskom prostredí, ktorý spolupracoval s tímami zo Spojených štátov, Portugalska a Mexika.

Záchranárom prácu komplikovali mimoriadne nestabilné trosky, prívalové dažde a neustále dotrasy. Pomocou teleskopickej kamery udržiavali s Gilom Floresom vizuálny kontakt a cez úzku šachtu ho zásobovali vodou a tekutou výživou.

Muž zachránený spod trosiek vo Venezuele
Foto: SITA/AP

Nezvestných je stále odhadom 50 000 ľudí

Oficiálny počet mŕtvych po dvoch ničivých otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5 vo štvrtok vzrástol na 2 295 a vyše 11 000 ľudí je zranených. Zemetrasenie poškodilo alebo zničilo 58 870 budov a príbytok stratilo takmer 13 000 ľudí. Podľa odhadov OSN je nezvestných 50 000 osôb.

Medzinárodné záchranné tímy posilnili pátranie po preživších, ktoré je pomalé a náročné. Obyvatelia Caracasu počas návštevy dočasnej líderky Delcy Rodríguezovej vyjadrovali hnev nad vnímaným nedostatkom oficiálnej reakcie. Najviac postihnutou oblasťou je pobrežné mesto La Guaira pri Caracase, kde zemetrasenia zničili budovy. Prístup do oblasti bol od piatka večera obmedzený, uviedol minister vnútra Diosdado Cabello.

Následky zemetrasenia vo Venezuele
Foto: SITA/AP

Počet obetí sa ešte môže výrazne zvýšiť

„Bohužiaľ, zrútenie je úplné a šance na nájdenie preživších sú malé. Teraz sa sústredíme na vyzdvihnutie tiel,“ povedal vedúci tímu Nadiomar Polanco. V iných oblastiach sa rodiny, susedia a dobrovoľníci snažia ručne vyhrabať preživších, pričom kritizujú nedostatok ťažkej techniky a oficiálnej pomoci.

Situácia je veľmi zložitá a počet obetí sa môže výrazne zvýšiť. Po zemetrasení stále hrozia otrasné vlny a zničené budovy predstavujú vážne nebezpečenstvo. Zemetrasenie vo Venezuele je najhoršie za viac ako storočie a krajina sa stále zotavuje z viac ako desaťročnej ekonomickej krízy, ktorá zdevastovala nemocnice a verejné služby a prinútila milióny ľudí opustiť krajinu.

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