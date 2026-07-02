Českou nemocnicou otriasa hrôzostrašný prípad: Primár mal pacientov predávkovať opiátmi

Lôžka v nemocnici

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Je možné, že primár vraždil.

Polícia vyšetruje prípad primára v nemocnici v českom Děčíne. Existuje podozrenie, že pacientom podával neprimerané dávky opiátov. Nemocnica už podala trestné oznámenie. Polícia vyšetruje podozrenie, že primár svojím konaním pripravil o život viacero osôb.

O život malo prísť viacero osôb

Ako informuje web CNN Prima News, pri nedávnom internom šetrení nemocnica údajne odhalila primárove závažné pochybenia. Niektorým pacientom hospitalizovaným na oddelení v nemocnici v českom Děčíne mal podávať nedovolené množstvo opiátov. Nemocnica podala trestné oznámenie a spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní. Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce vyšetrovanie sa k veci nemocnica ďalej nemôže vyjadrovať.

V súčasnosti nie je jasné, koľko pacientov mohlo byť usmrtených po vysokých dávkach opiátov. Štátny zástupca ale uviedol, že o život prišlo viac osôb. Primár bol okamžite z práce suspendovaný a v nemocnici už nepôsobí.

Infúzia
Ilustračná foto: unsplash

Prípad pripomína heparínového vraha

Nejde o prvý prípad, kedy zamestnanec zdravotníckeho zariadenia pripravil o život viacero pacientov. Medzi známejšie sa radí napríklad prípad “heparínového vraha” Petra Zelenku. Ako sme vás informovali, v roku 1998 sa zamestnal v nemocnici v Havlíčkovom Brode na oddelení anestéziológie a resuscitácie.

Niekoľko rokov po jeho príchode na oddelenie zrazu začali na oddelení pribúdať pacienti, ktorí po zákrokoch trpeli zvláštnymi pooperačnými komplikáciami a nezvyčajne krvácali. Spočiatku by azda bolo možné hovoriť o náhode, pribúdalo ich však toľko, že napokon bolo jasné, že o náhodu nejde.

Medzi májom až septembrom v roku 2006 zomrelo počas Zelenkovej služby najmenej 7 pacientov. Heparín pacientom v umelom spánku alebo v bezvedomí dával v nadmerných množstvách do infúznych roztokov. Ten v správnych dávkach zachraňuje životy a pomáha predchádzať trombóze. No tí, ktorým ho podal Zelenka, ho nepotrebovali.

Nemocničná chodba
Ilustračná foto: Pexels

Podarilo sa odhaliť 7 vrážd a 10 pokusov o vraždu

Petr zámerne vyčkal, kým sa blížil koniec jeho služby. Dávku heparínu pacientom podal tak, aby smrť nastala v čase, keď už v nemocnici nebude. Pochopiteľne, 7 úmrtí pacientov po vážnych komplikáciách v priebehu 5 mesiacov vyvolalo množstvo otázok. Primár Pavel Longin preto začal pátrať po príčine.

Napokon odhalil, že každý z pacientov zomrel po dávke heparínu, ktorá bola podaná práve počas Zelenkovej služby. Prítomnosť heparínu v telách obetí potvrdili aj laboratórne testy. Keď mal Zelenka práve dovolenku, podozrivé úmrtia ustali. Napokon sa podarilo odhaliť nielen 7 dokonaných vrážd, ale aj ďalších 10 pokusov o vraždu.

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