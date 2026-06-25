Človek v ohrození spúšťa zbierku na pomoc Venezuele: Bude pre ľudí zasiahnutých zemetrasením

Venezuelu v stredu (24. 6.) večer miestneho času najskôr zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 7,2 a o menej ako minútu nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdom 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas.
Z oblastí hlásia úmrtia aj stovky ranených, situácia je ale neprehľadná a čísla sa môžu rýchlo meniť. Zemetrasenie vo Venezuele bolo najsilnejším otrasom, ktorý krajinu zasiahol od roku 1900. Informoval o tom vo štvrtok Americký geologický úrad (USGS).
V súvislosti so zemetraseniami vo Venezuele sa na príslušné zastupiteľské úrady neobrátil so žiadosťou o konzulárnu asistenciu žiadny slovenský občan. „Občania SR, ktorí zaregistrovali svoj pobyt vo Venezuele v systéme dobrovoľnej registrácie pred cestou, sú v poriadku, resp. opustili Venezuelu ešte pred samotným zemetrasením,“ uviedli z tlačového odboru ministerstva.
Človek v ohrození spúšťa zbierku
V priebehu niekoľkých sekúnd prišli tisíce ľudí vo Venezuele o pocit bezpečia, svoje domovy a istotu zajtrajška. Silné zemetrasenia zanechali za sebou rozsiahle škody a rodiny, ktoré potrebujú okamžitú pomoc. V reakcii na ničivé zemetrasenia, ktoré zasiahli Venezuelu, spúšťa organizácia Človek v ohrození verejnú zbierku a kampaň na pomoc ľuďom v oblastiach postihnutých katastrofou.
Prispieť je možné prostredníctvom darovacej stránky Človeka v ohrození alebo zaslaním prázdnej SMS na číslo 837.
Výťažok zo zbierky bude použitý predovšetkým na zabezpečenie najnaliehavejšej humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy a prístup k základným životným potrebám. Pomoc bude smerovať najmä na zabezpečenie potravín, pitnej vody, hygienických potrieb a náhradného bývania.
Táto katastrofa udrela do prostredia hlbokej ekonomickej, politickej a humanitárnej krízy, ktorej Venezuela čelí už niekoľko rokov. Situáciu navyše tragicky zhoršil fakt, že otrasy udreli podvečer počas štátneho sviatku. Školy boli zatvorené, väčšina obyvateľov nešla do práce a v čase zemetrasení sa tak obrovské množstvo ľudí nachádzalo vo svojich domovoch.
„Situácia na mieste je aktuálne mimoriadne neprehľadná, stále sa len zisťuje celkový rozsah škôd a naplno prebiehajú záchranné práce,“ opisuje prvotnú fázu Marián Cehelník, Emergency and Security Advisor z organizácie Človek v ohrození.
„Vidíme však, že miestna spoločnosť sa okamžite mobilizuje na pomoc. My v tejto chvíli prostredníctvom našich partnerov priamo v teréne intenzívne zisťujeme akútne potreby zasiahnutých obyvateľov a pripravujeme našu humanitárnu reakciu.“
Pri pomoci sa Človek v ohrození priamo opiera o spoluprácu s našou partnerskou organizáciou Člověk v tísni, ktorá vo Venezuele pôsobí nepretržite už 12 rokov a spolupracuje so sieťou desiatok miestnych partnerských organizácií po celej krajine.
Vybrané finančné prostriedky použijú v spolupráci s organizáciou Člověk v tísni a partnermi na mieste. Vďaka ich dlhoročným skúsenostiam a znalosti miestneho prostredia to zabezpečí, že sa naša pomoc rýchlo a flexibilne nasmeruje presne tam, kde bude mať najväčší dopad.
V tejto chvíli pracuje organizácia na nadviazaní spolupráce s partnerskými organizáciami a miestnymi humanitárnymi tímami, aby sa pomoc dostala tam, kde je najviac potrebná. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie najnaliehavejšej pomoci, ako napríklad:
- jedla
- pitnej vody
- zdravotníckeho materiálu
- hygienických potrieb
- matracov
- prístrešia
Prispieť môžete aj vy. Naposledy zasiahlo Venezuelu silnejšie zemetrasenie 29. októbra 1900. Malo magnitúdu 7,7 a spôsobilo rozsiahle škody na kostoloch, verejných budovách a domoch v meste.
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