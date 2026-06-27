Severné pobrežie Venezuely zasiahlo ďalšie zemetrasenie. Ničivé otrasy si vyžiadali už takmer tisíc životov

Severné pobrežie Venezuely v piatok popoludní zasiahlo ďalšie menšie zemetrasenie s magnitúdou 4,9. Dva predchádzajúce ničivé otrasy si od štvrtka vyžiadali už takmer tisíc životov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Podľa Európskeho stredomorského seizmologického centra (EMSC) sa epicentrum piatkového zemetrasenia nachádzalo v okolí mesta Maracay. Pocítili ho aj obyvatelia hlavného mesta Caracas. Nie je známe, či otrasy spôsobili škody alebo straty na životoch.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu.
Počet obetí dvojitých zemetrasení, ktoré zasiahli Venezuelu, stúpol v piatok na 920, pričom tisíce ľudí sú stále nezvestných, uviedli úrady.
Pomalé a náročné pátranie
Medzinárodné záchranné tímy posilnili pátranie po preživších, ktoré je pomalé a náročné. Obyvatelia Caracasu počas návštevy dočasnej líderky Delcy Rodríguezovej vyjadrovali hnev nad vnímaným nedostatkom oficiálnej reakcie.
Šéf humanitárnej agentúry OSN Tom Fletcher povedal AFP, že po zemetraseniach, ktoré sa odohrali v stredu večer v krátkom časovom intervale, je viac ako 50 000 ľudí nezvestných. Najviac postihnutou oblasťou je pobrežné mesto La Guaira pri Caracase, kde zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 zničili budovy. Prístup do oblasti bol od piatka večera obmedzený, uviedol minister vnútra Diosdado Cabello.
„Bohužiaľ, zrútenie je úplné a šance na nájdenie preživších sú malé. Teraz sa sústredíme na vyzdvihnutie tiel,“ povedal vedúci tímu Nadiomar Polanco. V iných oblastiach sa rodiny, susedia a dobrovoľníci snažia ručne vyhrabať preživších, pričom kritizujú nedostatok ťažkej techniky a oficiálnej pomoci.
Hrozia otrasné vlny
Fletcher varoval, že situácia je veľmi zložitá a počet obetí sa môže výrazne zvýšiť. Po zemetrasení stále hrozia otrasné vlny a zničené budovy predstavujú vážne nebezpečenstvo. Zemetrasenie vo Venezuele je najhoršie za viac ako storočie a krajina sa stále zotavuje z viac ako desaťročnej ekonomickej krízy, ktorá zdevastovala nemocnice a verejné služby a prinútila milióny ľudí opustiť krajinu.
OSN a ďalšie humanitárne agentúry uviedli, že viac ako 279 ľudí je mŕtvych alebo nezvestných a škody presahujú 2 miliardy dolárov od januára do októbra. Medzi obeťami sú aj cudzinci – 28 Portugalčanov, 5 Španielov, 2 Brazílčania, 7 Číňanov, 1 Čiľan a 1 človek taliansko-venezuelskej národnosti. Viac ako 80 000 Portugalčanov a 119 Španielov je nezvestných alebo neidentifikovaných podľa ich vlád.
Zemetrasenia vo Venezuele boli najsilnejšie od roku 1900. Severné pobrežie Venezuely leží na hranici medzi Karibským morom a Juhoamerickou tektonickou doskou, no od roku 1997 nezažilo veľké zemetrasenie. Pred začiatkom zápasov Majstrovstiev sveta vo futbale 2026 sa konala minúta ticha na pamiatku obetí tragédie.
O tom, čo sa stalo vo Venezuele, sme sa rozprávali aj so seizmológom. S našimi otázkami sme sa obrátili na Kristiána Csicsaya z Ústavu vied o Zemi SAV.
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