Finančná správa rozhnevala ľudí: Zmrzlinár mal bloček vytlačiť o 16 minút neskôr, šíri sa emotívny príbeh

Na sociálnej sieti sa šíri emotívny príbeh o zmrzlinárovi v Humennom, ktorému mali kontrolóri Finančnej správy (FS) SR nespravodlivo udeliť pokutu za to, že si nevzali vytlačený pokladničný doklad. Tento príbeh má však podľa hovorcu FS Daniela Kováča zásadný problém, keďže v kľúčových bodoch je v priamom rozpore s údajmi systému eKasa aj s podpísanou zápisnicou z kontroly. Bloček za zmrzlinu, ktorý mal vraj skončiť v koši, vytlačili až o 16 minút neskôr. Kontrolu vykonali dvaja príslušníci FS v predajni v utorok (11. 8.) o 16.30 h.
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Finančná správa hovorí o lži
„Obsluhujúci prijal hotovosť, odložil ju do pokladničky a vydal zmrzlinu. Tržbu však v tom čase do eKasy nezaevidoval. Kontrolóri si sadli na lavičku priamo pred stánkom, konzumovali zakúpenú zmrzlinu a sledovali, či bude tržba zaevidovaná. O 16.41 h sa opäť postavili do radu a o 16.44 h sa preukázali služobnými preukazmi. Až následne bol vytlačený doklad na 1,20 eura s časom 16.46 h, teda šestnásť minút po prijatí peňazí a až po tom, ako sa kontrolóri preukázali,“ priblížil Kováč s tým, že prijatú tržbu v rovnakom čase potvrdila aj eKasa.
Tvrdenie, že kontrolóri odmietli prevziať bloček, ktorý bol následne vyhodený do koša, tak podľa neho nezodpovedá elektronickým údajom. Pripomína, že náhodný doklad na rovnakú sumu nemôže nahradiť doklad ku konkrétnej tržbe, pretože každý má presný čas vystavenia a jedinečné identifikátory.
„Obsluhujúci zápisnicu podpísal, potvrdil, že jej obsahu porozumel, a nevzniesol proti nej žiadne námietky,“ skonštatoval Kováč. Situácia sa však podľa neho vyhrotila a zákazníci začali na príslušníkov FS slovne útočiť. Z tohto dôvodu na miesto privolali políciu, ktorá dohliadala na priebeh úradného výkonu. „Zápisnica neuvádza, že by kontrolóri z miesta utiekli, alebo že by po nich ľudia hádzali zmrzlinu,“ upozornil.
V prevádzke bola kontrola vykonaná už vackrát
Nešlo pritom podľa neho o prvý prípad nezaevidovania tržby v tejto prevádzke. Rovnaké porušenie kontrolóri zistili aj vlani v júli a tento rok v máji, keď prevádzke uložili pokutu 1 500 eur. Za niečo vyše roka tam vykonali celkovo šesť kontrol – tri skončili bez porušenia pravidiel a trikrát bola tržba zaevidovaná až po preukázaní sa kontrolórov.
Kováč zdôraznil, že ani tvrdenie, že za udalosť z 11. augusta už zmrzlinár „dostal neprávom pokutu 1 500 až 3 000 eur“, nie je pravdivé. „Pokuta na mieste uložená nebola. Prípad bol postúpený právnemu oddeleniu, ktoré má o ďalšom postupe a prípadnej sankcii rozhodnúť v riadnom konaní,“ pripomenul s tým, že kontrolóri si na mieste robili len svoju prácu.
Ľudia spustili vlnu kritiky
Na sociálnych sieťach sa šíri príspevok, podľa ktorého mal zmrzlinár pôvodom z Macedónska dostať pokutu nespravodlivo, pretože bloček kontrolórom dal, avšak oni si ho nevzali. Následne ho mal hodiť do krabice, z ktorej ho po preukázaní kontrolórov aj vytiahol a ukázal. Konanie kontrolórov v príspevku označili za šikanovanie zo strany štátnych orgánov. Okrem iného v ňom tvrdia, že ľudia sa zmrzlinára zastali a dokonca po kontrolóroch hádzali zmrzlinu. Tieto aj ďalšie tvrdenia z príspevku však hovorca FS odmietol.
Hoci Finančná správa v príspevku na sociálnej sieti uviedla, že príbeh zmrzlinára je nepravdivý a pokuta bola udelená oprávnene, ľudia nešetria kritikou. V komentároch pod príspevkom sa pýtajú, či je inštitúcia na svojich zamestnancov hrdá. Ironicky píšu, že „odhalili podvod za 20 centov, pritom im pred očami miznú milióny“.
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