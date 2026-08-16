Od zajtra bude uzavretý výjazd na most Lanfranconi v Bratislave: Pokyn vydala polícia, pozrite si detaily

Ilustračný záber na dopravu v Bratislave

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský

Petra Sušaninová
TASR
Kadiaľ povedie obchádzka?

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie od pondelka (17. 8.) od 7.00 h až do odvolania výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice, teda z bratislavskej Karlovej Vsi. Urobí tak na pokyn polície. Týmto opatrením má byť zachovaná plynulosť a bezpečnosť dopravy počas prác na mostnom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na obchádzku

„Obchádzková trasa povedie z Botanickej ulice v smere k Slávičiemu údoliu, kde sa budú môcť motoristi smerujúci do Petržalky napojiť na diaľnicu D2 cez výjazd pri Starých Gruntoch,“ priblížila NDS.

Na dočasné dopravné obmedzenie upozornila aj polícia. „Počas monitorovania dopravnej situácie bolo zistené, že vozidlá pripájajúce sa z Botanickej ulice výrazne spomaľujú premávku na diaľnici D2, čo vedie k tvorbe rozsiahlych kolón a následne aj k uzatváraniu tunela Sitina,“ priblížil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

Na mieste bude umiestnené dočasné dopravné značenie a v čase rannej dopravnej špičky budú premávku usmerňovať aj hliadky dopravnej polície. Vodičom odporúča využiť obchádzkovú trasu cez Mlynskú dolinu a Slávičie údolie, prípadne využiť iné možnosti napojenia na diaľnicu, napríklad výjazd z Harmincovej ulice.

Diaľničiari zároveň sľubujú zintenzívnenie prác

Situáciu bude polícia priebežne vyhodnocovať. Zároveň žiada o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov policajtov, ako aj zvýšenú trpezlivosť pri prejazde daným úsekom.

Ilustračný záber na dopravu v Bratislave
Ilustračná foto: TASR – Dano Veselský

Diaľničiari zároveň sľubujú zintenzívnenie prác na mostnom závere na moste Lanfranconi. Avizujú, že od pondelka ich budú vykonávať v nepretržitom režime, teda aj počas noci. Snahou je skrátiť dočasné dopravné obmedzenia na čo najkratší čas. Pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, uzávera výjazdu na D2 z Botanickej ulice by podľa NDS nemala trvať dlhšie ako päť dní.

NDS zároveň pripomenula, že práce na mostnom závere sú z pohľadu zachovania kondície mosta Lanfranconi mimoriadne dôležité. Ide o najviac namáhanú časť mosta.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Finančná správa rozhnevala ľudí: Zmrzlinár mal bloček vytlačiť o 16 minút neskôr, šíri sa emotívny…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Woodstock
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac