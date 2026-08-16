Od zajtra bude uzavretý výjazd na most Lanfranconi v Bratislave: Pokyn vydala polícia, pozrite si detaily

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie od pondelka (17. 8.) od 7.00 h až do odvolania výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice, teda z bratislavskej Karlovej Vsi. Urobí tak na pokyn polície. Týmto opatrením má byť zachovaná plynulosť a bezpečnosť dopravy počas prác na mostnom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.
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Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na obchádzku
„Obchádzková trasa povedie z Botanickej ulice v smere k Slávičiemu údoliu, kde sa budú môcť motoristi smerujúci do Petržalky napojiť na diaľnicu D2 cez výjazd pri Starých Gruntoch,“ priblížila NDS.
Na dočasné dopravné obmedzenie upozornila aj polícia. „Počas monitorovania dopravnej situácie bolo zistené, že vozidlá pripájajúce sa z Botanickej ulice výrazne spomaľujú premávku na diaľnici D2, čo vedie k tvorbe rozsiahlych kolón a následne aj k uzatváraniu tunela Sitina,“ priblížil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Na mieste bude umiestnené dočasné dopravné značenie a v čase rannej dopravnej špičky budú premávku usmerňovať aj hliadky dopravnej polície. Vodičom odporúča využiť obchádzkovú trasu cez Mlynskú dolinu a Slávičie údolie, prípadne využiť iné možnosti napojenia na diaľnicu, napríklad výjazd z Harmincovej ulice.
Diaľničiari zároveň sľubujú zintenzívnenie prác
Situáciu bude polícia priebežne vyhodnocovať. Zároveň žiada o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov policajtov, ako aj zvýšenú trpezlivosť pri prejazde daným úsekom.
Diaľničiari zároveň sľubujú zintenzívnenie prác na mostnom závere na moste Lanfranconi. Avizujú, že od pondelka ich budú vykonávať v nepretržitom režime, teda aj počas noci. Snahou je skrátiť dočasné dopravné obmedzenia na čo najkratší čas. Pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, uzávera výjazdu na D2 z Botanickej ulice by podľa NDS nemala trvať dlhšie ako päť dní.
NDS zároveň pripomenula, že práce na mostnom závere sú z pohľadu zachovania kondície mosta Lanfranconi mimoriadne dôležité. Ide o najviac namáhanú časť mosta.
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