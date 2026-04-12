Zažívate v práci stres? Odborníci vymenovali zamestnania, ktoré znižujú riziko vzniku demencie

Práca neovplyvňuje len výšku platu a kariérny rast, ale podľa neurológov môže rozhodovať aj o tom, ako bude fungovať váš mozog o desiatky rokov. Zistenia odborníkov naznačujú, že každodenné mentálne výzvy, stres a riešenie komplexných problémov predstavujú prirodzený tréning pre myseľ. To znamená, že niektoré zamestnania môžu chrániť kognitívne schopnosti pred úpadkom.
Odborníci tvrdia, že vaše zamestnanie môže mať vplyv na zdravie vašej mysle, pretože niektoré pozície prirodzene zaťažujú myseľ spôsobmi, ktoré by mohli pomôcť znížiť riziko demencie, informuje Mail Online.
„Mnohé štúdie naznačujú, že ak ľudia počas svojho života pracujú v zložitých zamestnaniach, majú nižšiu pravdepodobnosť vzniku demencie v neskoršom veku,“ uviedol Jinshil Hyun, ktorý pracuje ako odborný asistent neurológie na Albert Einstein College of Medicine.
Duševne náročné a stresujúce povolania sú prospešnejšie
Vedci tvrdia, že zamestnania, ktoré zahŕňajú vysokú úroveň duševnej náročnosti a dokonca aj stresu môžu pomôcť oddialiť nástup demencie. S nižším rizikom vzniku demencie sa teda spája napríklad medicína, programovanie, učiteľstvo, vzťahy s verejnosťou a manažment.
Naopak, práca, ktorá sa opakuje, ako napríklad zamestnanie v doprave, administratíve či vo fabrike, sa spája s vyšším rizikom vzniku demencie.
Mozog si môžete trénovať aj mimo práce
Odborníci však zdôraznili, že aj napriek tomu, že v práci trávite približne až tretinu dňa, mozog a kognitívne funkcie si môžete trénovať aj mimo svojej práce, napríklad vzdelávaním.
Vedci analyzovali údaje od takmer 400-tisíc ľudí, pričom do úvahy brali aj životný štýl ako konzumáciu alkoholu, fajčenie, cvičenie a zdravotnú anamnézu. Zistili, že vyššia úroveň vzdelania je spojená so zníženým rizikom demencie, pretože vyššie vzdelanie vedie k lepšie plateným pozíciám, čo v konečnom dôsledku prospieva kognitívnemu zdraviu.
Preto odborníci odporúčajú vykonávať kognitívne obohacujúce aktivity. Tvrdia, že ľudia by sa mali vzdelávať po celý život a zároveň sa venovať svojim koníčkom. Udržiavať mozog v kondícii môžete aj dobrovoľníctvom, neustálym spoznávaním nových ľudí, používaním smartfónu či trávením času vonku.
Zároveň dodali, že človek by mal zostať mentálne angažovaný aj po odchode do dôchodku, v tejto súvislosti preto odporúčajú neskorší nástup do penzie.
